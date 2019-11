Lanterna verde: il film si farà! La sceneggiatura pronta entro la fine dell'anno

Il film su Lanterna verde si farà e la sceneggiatura del film sarà completata entro la fine dell'anno. La notizia, riportata da Variety all'interno dei prossimi progetti della Warner Bros., sottolinea che lo scrittore Geoff Johns è ancora al lavoro ma che lo script è praticamente pronto. Per i fan del superoe della DC Comics si tratta ovviamente di una notizia esplosiva, nella speranza che questo reboot possa finalmente far dimenticare la precedente versione uscita nel 2011 con protagonista un Ryan Reynolds in forma tutt'altro che smagliante.

Sempre secondo il popolare quotidiano di cinema americano, il passo successivo di questo rifacimento di Lanterna verde riguarda la produzione. L'ipotesi che circola in queste ore è che possa essere affidata a J.J.Abrams e alla sua Bad Robot, così come è possibile che sia della partita anche Greg Berlanti. La cosa desta indubbiamente interesse proprio perché Berlanti e Geoff Johns stanno attualmente lavorando insieme per un altro progetto sempre legato a Lanterna verde ma destinato al piccolo schermo sotto l'egida di HBO Max, il canale streaming della nota tv via cavo.

Ryan Reynolds e Lanterna verde: due chiacchiere con un super-canadese

Appena un mese fa lo stesso Berlanti, parlando di questa serie aveva la aveva descritta il come: "Una serie antologica di cautionary tale (storia con degli edificanti ammonimenti morali, ndr) ambientata in un mondo dove i superpoteri esistono, e, in quello che promette di essere il più grande show DC mai fatto, andremo nello spazio con una serie tv di Lanterna verde, ma per ora non posso rivelare nient'altro". Resta da capire ora come le due cose possano conciliarsi, tanto che si fa strada l'idea di universi intersecati da far combaciare per mantenere la continuità narrativa. Staremo a vedere.