Landscapers: Olivia Colman e David Thewlis nel teaser della miniserie Sky

Olivia Colman e David Thewlis sono i protagonisti della miniserie Landscapers, di cui HBO ha ora rivelato il teaser trailer ufficiale.

Il progetto, descritto come un'emozionante e "drammaticamente comica" indagine sull'amore e sul potere dell'immaginazione, debutterà su Sky Atlantic e NOW entro la fine del 2021.

Ispirata a eventi reali, la miniserie Sky Original in 4 episodi Landscapers è stata creata e scritta da Ed Sinclair - si tratta della sua prima sceneggiatura per la TV - e diretta da Will Sharpe (The Electrical Life of Louis Wain, Flowers), e rappresenta il progetto più recente sviluppato da SISTER per Sky Studios e HBO dopo Chernobyl, fra le serie più premiate e apprezzate di sempre.

La pluripremiata attrice Olivia Colman interpreta Susan Edwards, mentre David Thewlis interpreta Christopher Edwards. Con loro nel cast anche Kate O'Flynn, Dipo Ola, Samuel Anderso, David Hayman, Felicity Montagu e Daniel Rigby.

Landscapers racconta una storia d'amore unica, quella di coppia apparentemente normale che finisce al centro di una incredibile inchiesta quando due cadaveri vengono scoperti nel giardino dietro una casa a Nottingham. Coppia dai modi gentili, Susan (Colman) e Christopher Edwards (Thewlis) sono in fuga dalla realtà da più di 15 anni. Quando Christopher fa una sconvolgente telefonata alla madre adottiva, il loro ruolo in un terribile crimine rimasto senza colpevoli per più di 10 anni comincia a venire alla luce. Mentre l'indagine procede, questi due sognatori, ispirati dall'ossessione di Susan per i vecchi western e il cinema classico, si immaginano protagonisti hollywoodiani di storie di loro invenzione. Così, alimentato dalla straordinaria immaginazione di Susan, il fantastico mondo di Susan e Chris diventa per loro un riparo necessario dagli orrori del mondo reale e dal loro opprimente senso di colpa. Un riparo che minaccia però di distruggerli del tutto.