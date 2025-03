Landman: Paramount+ rinnova la serie di Taylor Sheridan dopo il successo della prima stagione

Paramount+ ha ufficialmente rinnovato Landman per una seconda stagione. La serie, creata da Taylor Sheridan e incentrata sulle dinamiche dell'industria petrolifera texana, ha concluso la sua prima stagione il 12 gennaio, ottenendo un grande riscontro di pubblico.

Il rinnovo non è una sorpresa, considerando che Landman ha registrato il miglior debutto su Paramount+ degli ultimi due anni. Nel quarto trimestre del 2024, la serie è entrata nella top 10 degli show originali più visti sulla piattaforma, affiancandosi ad altri successi come Tulsa King e Lioness. Secondo Paramount Global, il primo episodio ha raggiunto 35 milioni di spettatori in tutto il mondo, stabilendo record di ascolti sia per la première che per il finale di stagione.

Trama e produzione di Landman

Ambientata nelle città petrolifere del Texas occidentale, Landman racconta la moderna corsa all'oro nero, tra uomini d'affari spregiudicati e operai pronti a tutto per un'occasione di successo. Basata sul podcast Boomtown, la serie esplora le implicazioni economiche, ambientali e geopolitiche dell'industria petrolifera.

Landman. Jon Hamm e Demi Moore in una scena della serie.

Dietro le quinte, Landman vede il coinvolgimento di un team di produttori di alto profilo, tra cui il co-creatore Taylor Sheridan, David C. Glasser, David Hutkin, Ron Burkle, Bob Yari e Christian Wallace. Anche Dan Friedkin e Jason Hoch per Imperative Entertainment, insieme a J.K. Nickell e Megan Creydt per Texas Monthly, figurano tra i produttori esecutivi.

La serie è prodotta da MTV Entertainment Studios, 101 Studios e Bosque Ranch Productions ed è distribuita a livello globale da Paramount Global Content Distribution.