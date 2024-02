Land of Bad: Russell Crowe (stasera a Sanremo) pilota di droni nel trailer del film Prime Video

Il Premio Oscar per Il Gladiatore è anche atteso a Sanremo come super ospite

Prime Video ha diffuso in streaming il trailer italiano di Land of Bad, nuovo thriller in cui Russell Crowe interpreta un pilota di droni chiamato a salvare la vita al soldato disperso interpretato da Liam Hemsworth.

Dopo il trailer originale uscito qualche mese fa, è arrivata la conferma che Land of Bad arriverà in Itala su Prime Video il 16 febbraio prossimo.

Land of Bad, la trama

"Una squadra Delta Force dell'esercito americano viene inviata nelle Filippine per prelevare una risorsa della CIA che è stata catturata dai terroristi. La missione va presto a rotoli e un membro della squadra, l'esordiente Kinney (Liam Hemsworth), viene abbandonato a se stesso. L'unica speranza per la sua sopravvivenza e per quella della sua squadra è il pilota di droni dell'Air Forze Reaper (Crowe), che naviga in un territorio nemico dove ogni mossa potrebbe essere l'ultima. Kinney deve affrontare i rischi della giungla e un esercito di killer addestrati, mentre Reaper combatte per tenerlo in vita".

Cast e troupe

Land of Bad è stato diretto da William Eubank (Paranormal Activity - Parente prossimo) e scritto da Eubank e David Frigerio. Il cast è composto da: Liam Hemsworth, Russell Crowe, Luke Hemsworth, Ricky Whittle e Milo Ventimiglia.

Russell Crowe atteso a Sanremo

Russell Crowe sarà il super ospite di Sanremo 2024 e salirà sul palco dell'Ariston nel corso di questa serata.

L'attore tornerà a più di 20 anni dalla sua prima esibizione sul palco dell'Ariston: era il 2001 e, nel Festival targato Raffaella Carrà, colui che solo un mese dopo sarebbe stato premiato con l'Oscar per Il gladiatore, si era esibito con la band.

Il Gladiatore 2, Russell Crowe parla del sequel stracciato: "Il mio personaggio sarebbe stato nel Limbo"

Dopo 23 anni l'attore tornerà nella cittadina ligure con un'esibizione che gli organizzatori hanno già definito insolita, che farà ballare e cantare i telespettatori, accompagnato dalla sua band.