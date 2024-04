The Exorcism: Russell Crowe (e ancora gli esorcismi) nella prima immagine dell'horror

Come riportato da Deadline, Vertical ha acquisito dalla Miramax i diritti del film horror The Exorcism (precedentemente noto come The Georgetown Project), interpretato dal Premio Oscar Russell Crowe, che vediamo oggi ritratto nella prima immagine ufficiale.

Diretto da Joshua John Miller, The Exorcism segue Anthony Miller (Crowe), un attore tormentato che inizia a perdere la testa durante le riprese di un film horror soprannaturale. Sua figlia (Ryan Simpkins) si chiede se stia ricadendo nelle sue dipendenze passate o se ci sia qualcosa di più sinistro in gioco.

Curiosamente, il film è il secondo di Crowe ambientato nel sottogenere degli esorcismi in soli due anni, dopo L'Esorcista del Papa della Sony, che ha incassato quasi 77 milioni di dollari in tutto il mondo.

Prodotto da Miramax, dal produttore Kevin Williamson e da Outerbanks Entertainment, il film è scritto da Miller e M.A. Fortin, i creatori della serie di successo Regina del sud e gli sceneggiatori e produttori di The Final Girls. Il cast include Sam Worthington (Avatar: The Way of Water), Chloe Bailey (Praise This), Adam Goldberg (The Equalizer) e David Hyde Pierce (Frasier).

The Exorcism: Russell Crowe in una scena

L'Esorcista del Papa, due sequel in arrivo

In precedenza, Russell Crowe aveva confermato lo sviluppo di una trilogia de L'Esorcista del Papa, ma i due sequel sono stati temporaneamente bloccati a causa di un cambio di leadership ai vertici dello studio di produzione.

Il Gladiatore 2, Russell Crowe parla del sequel stracciato: "Il mio personaggio sarebbe stato nel Limbo"

"Beh, questo è in discussione al momento. I produttori originariamente hanno dato il via allo studio non solo per un sequel, ma per due. Ma c'è stato un cambio di leadership nello studio al momento, quindi siamo in attesa. Ma sicuramente andremo avanti. Abbiamo impostato quel personaggio in modo da poterlo tirar fuori in circostanze molto diverse".