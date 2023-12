Russell Crowe e Liam Hemsworth protagonisti del nuovo trailer di Land of Bad

È stato distribuito il trailer di Land of Bad, il prossimo action thriller con protagonisti Russell Crowe e Liam Hemsworth. Nella clip il pilota di droni dell'Aviazione Reaper (Crowe) è l'unica speranza di sopravvivenza per l'ufficiale interpretato da Hemsworth che è rimasto bloccato in mano dei nemici durante un operazione segreta finita male.

Di seguito potete guardare il trailer di Land of Bad:

Land of Bad

Ecco la trama di Land of Bad: "Una squadra Delta Force dell'esercito americano viene inviata nelle Filippine per prelevare una risorsa della CIA che è stata catturata dai terroristi. La missione va presto a rotoli e un membro della squadra, l'esordiente Kinney (Liam Hemsworth), viene abbandonato a se stesso. L'unica speranza per la sua sopravvivenza e per quella della sua squadra è il pilota di droni dell'Air Forze Reaper (Crowe), che naviga in un territorio nemico dove ogni mossa potrebbe essere l'ultima. Kinney deve affrontare i rischi della giungla e un esercito di killer addestrati, mentre Reaper combatte per tenerlo in vita".

Land of Bad è stato diretto da William Eubank (Paranormal Activity - Parente prossimo) e scritto da Eubank e David Frigerio. Il cast è composto da: Liam Hemsworth, Russell Crowe, Luke Hemsworth, Ricky Whittle e Milo Ventimiglia. Il film della durata di 110 minuti è classificato come vietato ai minori non accompagnati per violenza e blasfemia e sarà distribuito da The Avenue. Land of Bad uscirà nelle sale il 16 febbraio 2024.