The Exorcism: ancora esorcismi per Russell Crowe, attore horror in crisi nel trailer

Russell Crowe torna a misurarsi con demoni e presti esorcisti nel metacinematografico The Exorcism, dove interpreta un attore di horror in crisi.

Dopo il successo de L'esorcista del papa, Russell Crowe torna a occuparsi di esorcismi e possessioni demoniache in The Exorcist, pellicola di cui è stato appena svelato il trailer.

The Exorcism: Russell Crowe in una scena

Nel film diretto da Joshua John Miller Crowe interpreta Anthony Miller, un attore problematico che inizia a entrare in crisi durante le riprese di un film horror soprannaturale. Sua figlia Lee (Ryan Simpkins), si chiede se stia ricadendo nelle sue dipendenze passate o se ci sia qualcosa di più sinistro in gioco.

Ad affiancare Russell Crowe nel cast troviamo anche Sam Worthington, Chloe Bailey, Adam Goldberg, David Hyde Pierce, Adrian Pasdar, Tracey Bonner e Josh Warren.

Curiosamente, The Exorcist è il secondo di Crowe ambientato nel sottogenere degli esorcismi in soli due anni, dopo L'Esorcista del Papa della Sony, che ha incassato quasi 77 milioni di dollari in tutto il mondo.

Prodotto da Miramax, dal produttore Kevin Williamson e da Outerbanks Entertainment, il film è scritto da Miller e M.A. Fortin, i creatori della serie di successo Regina del sud e gli sceneggiatori e produttori di The Final Girls.