Sanremo 2024: Russell Crowe ospite della terza serata, giovedì 8 febbraio

Russell Crowe sarà il super ospite di Sanremo 2024 e salirà sul palco dell'Ariston nel corso della terza serata, giovedì 8 febbraio. L'annuncio è arrivato stamattina, fatto dal solito Amadeus, durante la puntata di Viva Rai 2!, ma era nell'aria già da parecchio, infatti il nome dell'attore neozelandese era stato, mesi fa, il primo a circolare tra quelli dei possibili ospiti internazionali.

Cosa farà Russell Crowe a Sanremo 2024?

Russell Crowe tornerà a più di 20 anni dalla sua prima esibizione sul palco dell'Ariston: era il 2001 e, nel Festival targato Raffaella Carrà, colui che solo un mese dopo sarebbe stato premiato con l'Oscar per Il gladiatore, si era esibito con la band.

Dopo 23 anni l'attore tornerà nella cittadina ligure con un'esibizione che gli organizzatori hanno già definito insolita, che farà ballare e cantare i telespettatori, accompagnato dalla sua band.

Gli altri ospiti di Sanremo 2024

I veri ospiti, nelle parole di Amadeus, devono essere gli artisti in gara, che nel 2024 saranno addirittura 30, due in più dell'anno precedente.

Tuttavia a questa regola ci saranno delle "deroghe" perchè già nella prima serata del 6 febbraio salirà sul palco anche Marco Mengoni, vincitore della scorsa edizione, annunciato come super ospite e co-conduttore della serata d'apertura.

Mercoledì 7 febbraio Amadeus e Giorgia, co-conduttrice della seconda serata, daranno il benvenuto anche a Giovanni Allevi, ospite della serata, al primo impegno ufficiale da quando ha annunciato la malattia, un mieloma multiplo, nel giugno 2022.

All'Ariston torneranno anche i ragazzi di Mare Fuori, che il 14 febbraio esordirà su Rai 2 con gli episodi della stagione 4, ma non è al momento dato sapere in quale serata. Per la finale invece con Amadeus e Fiorello ci sarà Roberto Bolle.

Ci saranno poi gli ospiti della Costa Smeralda: la nave ormeggiata al largo di Sanremo sarà il palco da cui si esibiranno Tedua (il 6 e il 10 febbraio), Bob Sinclair (il 7 febbraio), Bresh (l'8 febbraio) e Gigi D'Agostino (il 9 febbraio).

Annunciati anche i cantanti che calcheranno il palco Suzuki in piazza Colombo: Lazza il 6 febbraio, Rosa Chemical il 7 febbraio, Paola e Chiara l'8 febbraio, Arisa il 9 febbraio e Tananai nella serata finale.