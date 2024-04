Russell Crowe, Rami Malek e Michael Shannon star del thriller storico Nuremberg

Le riprese di Nuremberg sono attualmente in corso in Ungheria e i protagonisti sono Russell Crowe, Rami Malek e Michael Shannon.

Russell Crowe, Rami Malek e Michael Shannon saranno i protagonisti del nuovo film Nuremberg, un thriller storico che verrà diretto da James Vanderbilt.

Il progetto cinematografico verrà presentato ai potenziali finanziatori e distributori al Mercato del Festival di Cannes tra qualche settimana.

Il film storico

Nuremberg è stato scritto da Vanderbilt, basandosi sul libro The Nazi and the Psychiatrist scritto da Jack El-Hai.

Le riprese sono attualmente in corso in Ungheria e al centro della trama ci saranno i processi tenuti dalle Forze Alleate con imputati i nazisti.

Rami Malek avrà il ruolo dello psichiatra Douglas Kelley, che deve scoprire se i prigionieri nazisti possono essere messi a processo per i crimini di guerra che hanno compiuto, ritrovandosi in una complessa battaglia con Hermann Göring (Russell Crowe), braccio destro di Hitler. Michael Shannon sarà invece Robert H. Jackson, procuratore che si occupa dei processi.

Nel cast ci sono anche Richard E. Grant, Leo Woodall, John Slattery, Mark O'Brien, Colin Hanks, Lydia Peckham, Wrenn Schmidt, Lotte Verbeek, e Andreas Pietschmann.

Il recente impegno della star australiana

Crowe, recentemente, ha recitato in The Exorcist, diretto da Joshua John Miller, in cui interpreta Anthony Miller, un attore problematico che inizia a entrare in crisi durante le riprese di un film horror soprannaturale. Sua figlia Lee (Ryan Simpkins), si chiede se stia ricadendo nelle sue dipendenze passate o se ci sia qualcosa di più sinistro in gioco.

Ad affiancare Russell Crowe nel cast troviamo anche Sam Worthington, Chloe Bailey, Adam Goldberg, David Hyde Pierce, Adrian Pasdar, Tracey Bonner e Josh Warren.