Lance Reddick, la famiglia contesta la causa della morte: "Non è stata nemmeno eseguita l'autopsia"

La famiglia di Lance Reddick non è affatto certa che la causa di morte della star di John Wick sia quella rivelata dal coroner visto che non è stata eseguita nessuna l'autopsia.

La famiglia dell'attore Lance Reddick, scomparso improvvisamente il 17 marzo, contesta la conclusione del coroner sulla causa di morte della star di John Wick 4. Secondo quanto riferito, l'attore sarebbe deceduto in seguito a una cardiopatia ischemica, dovuta ad una malattia coronarica aterosclerotica. Ma un avvocato che rappresenta la famiglia afferma che la causa della morte non è stata dimostrata da un'autopsia ed è incoerente con le abitudini e la forma fisica di Reddick.

L'avvocato James Hornstein ha affermato che Lance Reddick era "la persona fisicamente più in forma che abbia mai conosciuto", aggiungendo che l'attore si allenava quotidianamente nella sua palestra di casa, facendo un intenso cardio e mantenendo una dieta rigorosa. Reddick richiedeva, inoltre, "la disponibilità di strutture per la palestra" come "requisito contrattuale" quando lavorava fuori casa.

Lance Reddick in una foto

"Le informazioni che compaiono sul certificato di morte sono del tutto incoerenti con il suo stile di vita", ha detto Hornstein. "A nome della moglie di Lance, Stephanie Reddick, dichiaro che le informazioni sul certificato di morte non sono confermate e non sono coerenti con i fatti noti alla famiglia."

Non è chiaro se questa dichiarazione verrà seguita da azioni legali.

Lance Reddick, la moglie Stephanie: "Ci è stato portato via troppo presto"

La notizia della morte di Lance Reddick a soli 60 anni è giunta come un fulmine a ciel sereno. L'attore è stato ritrovato senza vita nella sua casa di Studio City nelle prime ore della mattina di venerdì 17 marzo 2023. Keanu Reeves, Chad Stahelski, James Gunn e le star di Hollywood hanno ricordato l'attore omaggiandolo durate le anteprime di John Wick 4.