Lance Reddick, la moglie Stephanie: "Ci è stato portato via troppo presto"

Stephanie Reddick, la moglie di Lance Reddick, il celebre attore di The Wire scomparso improvvisamente all'età di 60 anni, ha inviato un messaggio ai fan tramite gli account Twitter e Instagram del suo defunto marito, ringraziando tutti per il supporto che le hanno dimostrato nelle ultime ore.

Stephanie, che era sposata con Reddick dal 2011, ha scritto il seguente messaggio sui profili social del marito: "Lance ci è stato portato via troppo presto. Grazie per tutto il vostro travolgente amore, supporto e per le belle storie che avete condiviso su queste piattaforme nell'ultimo giorno. Vedo tutti i vostri messaggi e non posso fare altro che provare a esprimere quanto sono grata."

La donna ha anche ringraziato i gamers di Destiny che hanno onorato la star di John Wick questo venerdì. "E alle migliaia di giocatori di Destiny che hanno giocato in uno speciale tributo a Lance, a tutti voi dico solo: 'grazie, dal profondo del cuore'. Lance vi ha amati tanto quanto ha amato il gioco", ha aggiunto Stephanie.

Halle Berry è stata una delle star che hanno deciso di commentare il messaggio scritto dalla moglie di Lance Reddick: "Il mio amore e le mie preghiere sono con la vostra famiglia in questo momento molto triste. Lance era una delle persone più sincere che avessi mai incontrato. Davvero unico! RIP dolce re".