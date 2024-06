Lance Reddick, svelato l'ultimo ruolo del compianto attore

Lance Reddick è morto improvvisamente nel marzo 2023 e da allora lo abbiamo visto solo in quei progetti che aveva ovviamente già concluso prima della sua scomparsa. Adesso è stato svelato quello che rimarrà il suo ultimo ruolo in carriera.

L'attore, celebre per i suoi ruoli nella saga di John Wick e nella serie Fringe, è apparso infatti in diversi progetti postumi come i film White Men Can't Jump, Shirley e serie come Bosch: l'eredità e Percy Jakcson e gli dei dell'Olimpo. Tuttavia, sappiamo già comparirà nello spin-off di John Wick, Ballerina e in un altro ruolo televisivo che costituirà il suo ultimo ruolo.

Stiamo parlando della serie d'animazione Kite Man: Hell Yeah!, spin-off della serie animata di Harley Quinn, che arriverà in streaming sulla piattaforma Max. Lance Reddick ha prestato la sua voce al personaggio di Lex Luthor, che comparirà dunque nello show.

Chi altro c'è nel cast di Kite Man?

Oltre a Reddick, vedremo anche Kaley Cuoco e Lake Bell che riprenderanno i loro ruoli rispettivamente di Harley Quinn e Poison Ivy, mentre Keith David interpreterà Darkseid e Natasia Demetriou darà voce a Malice.

John Wick: Keanu Reeves ha sorpreso Lance Reddick per il giorno del suo compleanno

Jonathan Banks, interprete di Breaking Bad e Better Call Saul, sarà Noonan, mentre Michael Imperioli, star de I Soprano, darà la voce a Moe Dubels con Stephanie Hsu, interprete di Everything Everywhere All at Once, nei panni di Golden Glider. Naturalmente, Matt Oberg tornerà a vestire i panni di Kite Man.

La serie animata farà il suo debutto in streaming su Max il prossimo 18 luglio. Il progetto DC Studios successivo ad arrivare nelle sale sarà invece Joker: Folie à Deux, previsto per il 2 ottobre 2024, mentre a dicembre ci sarà il debutto del DC Universe di James Gunn con Creature Commandos.