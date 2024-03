Oscar 2024: Angus Cloud, Treat Williams e Lance Reddick assenti dal segmento In Memoriam

Il segmento In Memoriam degli Oscar è sempre uno dei momenti maggiormente toccanti ed emozionanti della serata di premiazione e anche quest'anno non è stato da meno. Quest'anno la clip è stata introdotta da un ricordo di Alexei Navalny, il prigioniero politico deceduto il 16 febbraio scorso e protagonista della vittoria dello scorso anno al miglior documentario per Navalny.

Andrea Bocelli e il figlio Matteo sul palco hanno cantato Time to Say Goodbye mentre i nomi e le immagini scorrevanno sullo schermo. Come ogni anno, anche il 2024 è stato caratterizzato da diversi nomi importanti snobbati che hanno mandato su tutte le furie i fan sul web.

I dimenticati

Quest'anno diversi apprezzati attori e registi non sono stati inclusi singolarmente nel segmento; spiccano i nomi di Treat Williams, Angus Cloud, Lance Reddick, Norman Lear, Burt Young, Ron Cephas Jones, Suzanne Somers e Terence Davies. Tranne Cloud, completamente ignorato, gli altri nomi sono stati relegati in fondo in una immagine collettiva.

Lance Reddick in una scena dell'episodio The Life and Death of Jeremy Bentham di Lost

Tra i talenti di Hollywood scomparsi nel 2023 e ricordati nell'In Memoriam ci sono Ryan O'Neal, Tom Wilkinson, Jane Birkin, Richard Roundtree, Glenda Jackson, Carl Weathers, William Friedkin e Norman Jewison. Nonostante fossero maggiormente conosciuti per le loro carriere sul piccolo schermo, anche Matthew Perry e Andre Braugher sono stati inclusi nel segmento, così come Tina Turner, Robbie Robertson e Ryuichi Sakamoto. Nel 2023 furono contestate le assenze di Anne Heche e Charlbi Dean.