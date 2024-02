Keanu Reeves si commuove mentre ritira il primo Lance Reddick Legacy

Keanu Reeves è stato premiato con il primo Lance Reddick Legacy Award, il riconoscimento dedicato alla co-star di John Wick, scomparso nel marzo 2023 a soli 60 anni. Reeves è stato onorato del premio nel corso dei Saturn Award a Burbank, in California.

Il Lance Reddick Legacy Award 'simboleggia e celebra non solo il talento di un interprete ma anche il suo carattere'. L'Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror ha elogiato Keanu Reeves come 'vero ambasciatore di buona volontà nel settore'.

Il ringraziamento di Keanu Reeves

"Ringrazio i Saturn Award per ricordare e onorare lo spirito bello e caloroso di un artista eccezionale come Lance Reddick" ha dichiarato emozionato Keanu Reeves ritirando il premio "Era fonte di supporto e ispirazione per chi lo circondava. Aveva una fiamma creativa che lo animava e che nessuno poteva negare".

L'improvvisa morte di Lance Reddick ha scosso molti dei colleghi dell'attore e in primis il cast di John Wick, l'ultimo capitolo del franchise al quale Reddick ha partecipato nel ruolo di Charon.

John Wick 3: Parabellum, Lance Reddick, Asia Kate Dillon in una scena del film

Lance Reddick ha recitato anche nello spin-off Ballerina, in uscita a giugno nelle sale, con protagonista Ana de Armas.