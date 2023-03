Lance Reddick: Keanu Reeves, Chad Stahelski, James Gunn e le star di Hollywood ricordano l'attore

La notizia della morte di Lance Reddick ha suscitato grande commozione nel mondo di Hollywood e sono tanti i registi e i colleghi, da Keanu Reeves a James Gunn, che hanno voluto ricordarlo con affetto.

L'attore ha perso la vita a 60 anni, per cause naturali, a pochi giorni dall'arrivo nelle sale di John Wick: Chapter 4 di cui è uno dei protagonisti.

Keanu Reeves e il regista Chad Stahelski hanno rilasciato dopo la triste notizia della morte dell'attore un comunicato in cui dichiarano: "Siamo profondamente rattristati e abbiamo il cuore spezzato per la perdita del nostro amato amico e collega Lance Reddick. Era un esperto professionista ed era una gioia lavorare con lui. Il nostro amore e le nostre preghiere sono rivolti a sua moglie Stephanie, ai suoi figli, alla famiglia e agli amici. Dedichiamo il film alla sua memoria. Ci mancherà moltissimo".

Lionsgate, che produce la saga di John Wick in cui l'attore aveva la parte di Charon, concierge dell'Hotel Continental nei quattro film prodotti e nel videogioco, ha dichiarato: "Il mondo di Wick non sarebbe ciò che è senza Lance Reddick e la profondità senza paragoni che dava all'umanità e all'imperturbabile carisma di Charon". Dopo aver lodato la carriera dell'attore, lo studio ha sottolineato: "Lo ricorderemo come il nostro adorabile, amichevole amico e Concierge. Siamo sconvolti e addolorati, e le nostre più profonde condoglianze vanno alla sua amata famiglia e ai fan di tutto ol mondo".

Wendell Pierce, che aveva recitato accanto a Lance Reddick in The Wire, ha scritto online: "Un uomo di grande forza e grazia. Il suo talento come musicista era alla pari di quello come attore. L'incarnazione della classe. Si tratta di un dolore acuto inaspettato per la nostra famiglia artistica. Una sofferenza che non si può nemmeno immaginare per la sua famiglia e le persone amate".

Jake Fogelnest, che ha lavorato con lui a Corporate, ha ricordato che vederlo recitare sembrava una masterclass di recitazione, aggiungendo che era un "essere umano incredibilmente gioioso".

Stephen King ha rivelato che in questi giorni stava proprio compiendo un rewatch di The Wire: "Un attore meraviglioso, un uomo meraviglioso. Questa è una notizia triste".

Ben Stiller ha invece ricordato che Reddick aveva recitato con sua madre Anne Meara nello spettacolo teatrale intitolato Afterplay: "Interpretava Raziel, il cameriere - angelo della morte. Era meraviglioso in quello spettacolo e in tutto quello che ha fatto. Nulla è perduto".

James Gunn ha sottolineato: "Lance Reddick era una persona incredibilmente gentile e un attore incredibilmente talentuoso. Mi si spezza il cuore. I miei pensieri sono rivolti a tutta la sua famiglia, agli amici e ai collaboratori".

Ecco altri ricordi e omaggi, tra cui quelli dei giocatori di Destiny che hanno trovato un modo per onorare Reddick, coinvolto come voce di uno dei personaggi del videogioco.