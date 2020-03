Svelato il motivo per cui, sul set de L'amore bugiardo - Gone Girl, David Fincher ha accusato Ben Affleck di essere poco professionale.

Il set di L'amore bugiardo - Gone Girl si sarebbe rivelato più movimentato del previsto, con David Fincher che avrebbe accusato la star Ben Affleck di scarsa professionalità, ma per un motivo ben preciso.

L'amore bugiardo: Ben Affleck sul set con il regista David Fincher

Il regista David Fincher ha parlato di scarsa professionalità di Ben Affleck in un audio circolato sui social. Ma occorre fare chiarezza.

david fincher straight up calling ben affleck unprofessional gives me that buzz pic.twitter.com/KRSN1Gb5D1 — n/a (@thclighthousc) March 26, 2020

Basato sul romanzo di Gillian Flynn del 2012, L'amore bugiardo - Gone Girl è uscito nel 2014 riscuotendo notevole successo. Nel film Ben Affleck interpreta Nick Dunne, un insegnate accusato di aver ucciso la moglie Amy Elliott Dunne (Rosamund Pike) dopo la misteriosa scomparsa di quest'ultima. Mentre l'indagine procede, Nick intuisce che Amy potrebbe avergli teso una trappola simulando la sua scomparsa per far ricadere la colpa su di lui. qui potete leggere la nostra analisi di L'amore bugiardo - Gone Girl.

Ben Affleck era sulla lista delle persone "pericolose" per Harvey Weinstein

Il commento audio di David Fincher su Ben Affleck si riferisce a un momento ben preciso del film, una scena ambientata in aeroporto. Nick si mette un cappello da baseball nella speranza di non essere riconosciuto e David Fincher svela che lui voleva fargli indossare un cappello dei New York Yankees, ma Affleck si è rifiutato. Il problema sarebbe legato al fatto che l'attore è "originario di Boston e non sarebbe molto professionale." Fincher ha rivelato che la produzione è stata bloccata per quattro giorni e il suo team ha negoziato con l'agente dell'attore, Patrick Whitesell: "L'ho trovata una cosa davvero poco professionale" ha scherzato Fincher. Alla fine Ben Affleck ha deciso di indossare un cappello dei New York Mets, come vediamo nel film.

Lo stesso Ben Affleck ha commentato l'incidente in un'intervista al New York Times del 2014 in cui parla della sua opposizione al cappello degli Yankees come di una "lotta legittima" perché quel cappello avrebbe rovinato la sua reputazione di nativo di Boston e supporter dei Red Sox. ecco cosa avrebbe detto il divo a Fincher: "Non posso, fidati. Non posso indossare questo cappello perché scatenerei un putiferio. Il nostro negoziato successivo è stato molto svizzero". Cosa vorrà dire?