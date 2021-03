L'amore bugiardo - Gone Girl: Ben Affleck è stato scelto da David Fincher per un motivo particolare

David Fincher ha dichiarato di aver scelto Ben Affleck per la parte di Nick Dunne ne L'amore bugiardo - Gone Girl per un motivo molto particolare.

Durante il tour promozionale de L'amore bugiardo - Gone Girl, il regista David Fincher ha dichiarato di aver scelto Ben Affleck per la parte di Nick Dunne per un motivo molto particolare: il peculiare sorriso che l'attore aveva nella maggior parte delle sue foto online.

Ben Affleck ne L'amore bugiardo - Gone Girl

Quando si tratta di casting Fincher è solito girovagare su Internet, guardando le immagini degli attori, al fine di riuscire a trovare il giusto tipo di interprete per ogni ruolo delle sue pellicole. Quando è arrivato il momento di scegliere un attore per il ruolo di Nick Dunne, Fincher ha visto le foto di Affleck e ha notato un sorriso particolare che l'attore aveva in moltissime immagini.

Secondo il regista, quel sorriso catturava alla perfezione un'emozione molto particolare che il personaggio di Dunne avrebbe dovuto mostrare in una scena al fine di permettere al pubblico di carpire la sua essenza. Subito dopo aver visto le foto dell'attore Fincher ha scelto Affleck per il ruolo di Nick.

L'amore bugiardo - Gone Girl: Ben Affleck nella prima immagine del film

Il regista in seguito ha definito Affleck "estremamente brillante" per quanto riguarda il modo in cui ha attinto alla propria esperienza personale con i media per caratterizzare il personaggio di Dunne. Fincher ha anche spiegato che Affleck "ha un fantastico senso dell'umorismo e una grande arguzia ed è grazie a questi suoi tratti che riesce a gestire al meglio una situazione estremamente frustrante come quella del suo rapporto con i media."