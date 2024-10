L'amore bugiardo - Gone Girl: ecco perché David Fincher scelse Rosamund Pike e Ben Affleck come protagonisti

Il regista puntò su entrambi per delle caratteristiche molto precise considerate adatte per il ruoli di Amy e Nick.

Sono trascorsi dieci anni dall'uscita nelle sale di L'amore bugiardo - Gone Girl, uno dei film più apprezzati della ricca filmografia di David Fincher. Il thriller, tratto dal romanzo di Gillian Flynn, sarà in onda su TV8 stasera, giovedì 10 ottobre, alle ore 21.30.

Protagonisti assoluti del film la coppia di star composta da Ben Affleck e Rosamund Pike, perfetti nell'approfondire la psicologia di una relazione che nasconde lati oscuri e molto pericolosi. Ma perché Fincher ha scelto proprio Affleck e Pike?

Il casting

David Fincher decise di puntare su Ben Affleck perché Nick Dunne, il marito, pur esprimendo dolore per la sparizione della moglie, mostra un sorriso che sembra forzato e poco sincero. Un sorriso che viene percepito molto male dall'opinione pubblica. Fincher ha dichiarato di aver scelto Affleck per delle foto pubblicate online dell'attore.

Ben Affleck e Rosamund Pike in una scena di L'amore bugiardo - Gone Girl

Il regista notò che Affleck aveva lo stesso tipo di sorriso e lo ritenne perfetto per la parte di un uomo che lotta tra il proprio fascino e il sospetto della gente. Una situazione che lo stesso Ben Affleck conosce molto bene.

Per quanto riguarda Rosamund Pike, Fincher era affascinato dalla sua presenza enigmatica. Nonostante l'avesse già vista in parecchi film, il regista non riusciva a capire chi fosse realmente Rosamund Pike, il che le aggiungeva un alone di mistero. Una caratteristica che si sposava perfettamente con Amy, un personaggio che nasconde le sue vere intenzioni dietro una facciata meticolosamente costruita.

Il lato ambiguo di Pike e il suo essere figlia unica, proprio come Amy, hanno contribuito a renderla l'attrice ideale per il ruolo. Nel cast di L'amore bugiardo - Gone Girl, che racconta la storia di una donna che si allontana volontariamente dalla casa in cui vive sposata con Nick Dunne e mette in scena una sparizione in cui sarebbe coinvolto il marito, troviamo anche Neil Patrick Harris, Tyler Perry, Carrie Coon e Kim Dickens.