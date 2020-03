L'amore all'improvviso - Larry Crowne: stasera su Rete 4 il film con Tom Hanks

Va in onda stasera su Rete 4, intorno alle 21:27, L'amore all'improvviso - Larry Crowne, commedia romantica del 2011 scritta, diretta, prodotta e interpretata da Tom Hanks, insieme a Julia Roberts per la seconda volta dopo La guerra di Charlie Wilson.

Larry Crowne, responsabile di un'importante catena di negozi in franchising, viene improvvisamente licenziato. Sommerso dal mutuo e senza la più pallida idea su come impiegare l'improvviso tempo libero, Larry segue il consiglio dei suoi amici e torna all'università per un nuovo inizio. All'East Valley Community College si unisce a un variegato gruppo di studenti patiti per lo scooter; ma con sua grande sorpresa, Larry si prende una sbandata per l'insegnate del corso su come parlare in pubblico, Mercedes Tainot, che ha perso tanto la passione per l'insegnamento quanto quella per il marito scroccone, Dean.

L'amore all'improvviso - Larry Crowne: locandina italiana

Con Tom Hanks e Julia Roberts protagonisti, affiancati da Gugu Mbatha-Raw, Taraji P. Henson, Bryan Cranston e Rami Malek, L'amore all'improvviso - Larry Crowne è stato al centro di un curioso caso in Spagna. Pubblicizzato con l'immagine di Julia Roberts e Tom Hanks che girano in motorino senza casco, il film è costato al distributore spagnolo una multa di 30.000 euro perchè accusato di violare il codice della strada.