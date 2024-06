Larry Crowne: Tom Hanks ha rimborsato il biglietto a una coppia di fan insoddisfatti

Famoso per la sua vasta filmografia, per la sua intrinseca gentilezza e per la sua simpatia, Tom Hanks ha conquistato il cuore del pubblico di tutto il mondo. La sua affabilità si estende ben oltre i suoi personaggi sullo schermo, arrivando fino alla vita reale, culminando in dei momenti autentici che spesso catturano l'attenzione del pubblico nei modi più sentiti e affascinanti.

Un esempio recente e memorabile è stato quando l'anno scorso Hanks ha spontaneamente fatto un photobombing al servizio fotografico del matrimonio di una coppia a Central Park, offrendo auguri e sorrisi genuini, creando un momento che senza dubbio gli sposi conserveranno per tutta la vita. Poi, naturalmente, c'è stato il momento in cui ha mostrato un po' di buon senso e ha rifiutato il volo nello spazio di Jeff Bezos.

Ma una dimostrazione ancora più impressionante si è avuta durante l'uscita di Larry Crowne nel 2011. Con Hanks alla guida in qualità di co-sceneggiatore, regista e attore protagonista, il film ha rappresentato il viaggio di Larry, che naviga attraverso le correnti turbolente della vita dopo aver perso inaspettatamente il suo lavoro e aver deciso di proseguire gli studi superiori.

Harry ti presento Sally, Tom Hanks rifiutò il film "Non capiva perché il protagonista è depresso dal divorzio"

L'aneddoto del rimborso dei biglietti

Nonostante una robusta campagna promozionale e la potenza combinata delle star Hanks e Roberts, tuttavia, L'amore all'improvviso - Larry Crowne ottenne una risposta tiepida sia dalla critica che dal botteghino.Ma è stato l'incontro con una giovane coppia in una stazione di servizio a trasformarsi in un episodio che è rimasto nella storia del cinema e delle celebrità, non per la sua natura scandalosa ma per la sua essenza autentica e genuina.

Julia Roberts e Tom Hanks in una scena del film Larry Crowne

Dopo che i due hanno detto al regista che avevano appena visto il suo nuovo film, Hanks ha chiesto loro cosa ne pensassero. Il marito ha risposto francamente che "non era un granché", mentre la moglie ha aggiunto diplomaticamente che si aspettavano qualcosa di più da lui. E cosa ha fatto Hanks? Ha tirato fuori 25 dollari dalla tasca e ha restituito agli spettatori i loro soldi.

La storia ha fatto notizia, ma non perché fosse uno scandalo. È stato inaspettato e gentile e, naturalmente, molto divertente. Con questo semplice gesto, Hanks ha dimostrato di essere autentico tanto fuori quanto sullo schermo. Anche se Larry Crowne non può essere acclamato come uno dei suoi film più belli, questo incidente ha certamente cementato il film nella nostra memoria per una buona ragione.