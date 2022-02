L'amica geniale 4: Alba Rohrwacher sarà la nuova Elena

Alba Rohrwacher interpreterà Elena ne L'amica geniale 4. L'attrice ha raccolto il testimone da Margherita Mazzucco, che l'ha interpretata durante le precedenti tre stagioni.

Per Alba Rohrwacher si tratta, in un certo senso, del ritorno al personaggio di Elena: l'attrice, infatti, ha già prestato la sua voce alla Lenù adulta fuori campo per tutte queste stagioni de L'amica geniale.

Nell'ultima scena della terza stagione, vediamo Elena Greco in aereo con Nino Sarratore (Francesco Serpico): la ragazza ha finalmente coronato il suo sogno di iniziare una vita con lui, lasciando marito e figlie e, soprattutto, rinfacciandolo a Lila (Gaia Girace), che al telefono la implora di ripensarci.

Ma Elena non lo fa: sull'aereo per la Francia, dove i due sono diretti, Elena si reca in bagno, e lì avviene il cambio di testimone orchestrato dal regista Daniele Luchetti: guardandosi allo specchio, Elena vede la se stessa dl futuro, che ha appunto il volto di Rohrwacher.

Ora che sappiamo chi sarà l'Elena della quarta stagione, non possiamo che chiederci: chi interpreterà Lila? L'attrice che prenderà il posto di Girace non è stata ancora reso noto, ma tra i nomi che circolano sul web il più accreditato sembra essere quello di Irene Maiorino.

Intanto, la consapevolezza che Mazzucco e Girace saluteranno L'Amica Geniale ci ricorda che la prossima stagione sarà l'ultima: le due protagoniste cresceranno e le loro interpreti, per motivi anagrafici, devono cedere il passo ad altre. Ma resterà il loro sforzo di prestare volto a due giovani donne più grandi di loro - un aspetto molto discusso di cui abbiamo parlato anche nella recensione del finale de L'amica geniale 3 - e la loro fedeltà a un progetto che non era semplice da realizzare fin dalla prima stagione.