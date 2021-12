L'amica geniale 3: Rai svela la data di uscita dei nuovi episodi

L'amica geniale 3, grazie a un aggiornamento relativo ai palinsesti della Rai dei mesi di febbraio e marzo, ha ora una data di uscita: l'8 febbraio 2022, pochi giorni dopo la finale del 72esimo Festival di Sanremo.

Al termine delle messa in onda dei nuovi episodi dell'adattamento dei romanzi di Elena Ferrante, i martedì di Rai Uno saranno poi dedicati a un'altra serie, Studio Battaglia, dal 15 al 22 marzo.

Daniele Luchetti si è occupato della regia delle puntate della terza stagione della serie L'amica geniale, dopo l'uscita di scena di Saverio Costanzo, colui che aveva diretto i primi due capitoli della storia tratta dai libri in cui si racconta la storia delle due giovani Lila e Lenù.

Il regista ha raccontato: "Nell'affrontare questa stagione, anche se avevo dialoghi scritti molto bene, ho cercato di mettere gli attori principali in una situazione in cui avevano più libertà, il tipo di libertà che nasce dal cinema americano degli anni '70. Abbiamo lavorato molto sui sottotesti, sulla costruzione del personaggio, sugli archi dei personaggi. Ho anche avuto un personale speciale per formare gli attori, in modo che sul set potesse accadere qualcosa di inaspettato, come faceva il cinema in quegli anni: mettere lo spettatore di fronte a qualcosa di inaspettato". Luchetti aveva aggiunto qualche dettaglio del suo approccio all'opera di Elena Ferrante: "Ovviamente tutto questo sta accadendo all'interno di una struttura predefinita che è scolpita nella pietra, all'interno di una narrazione che le persone hanno assorbito nel libro e vogliono rivisitare sullo schermo. Quindi cercare la massima libertà all'interno di questo spazio già molto ben costruito si sta rivelando una sfida molto interessante. E il processo alla base del cinema degli anni '60 e '70 mi ha aiutato enormemente".