L'amica geniale 2: anticipazioni della terza e quarta puntata

L'amica geniale 2 tornerà su Rai1 il prossimo lunedì con la terza e quarta puntata, di cui vi forniamo le prime anticipazioni. E chissà se la prossima settimana registrerà lo stesso successo di pubblico che la serie tv ha riscontrato ieri sera: 6.854 milioni di telespettatori con uno share del 29,3%.

Nella terza puntata, dal titolo Scancellare, Lila comincia a lavorare nella salumeria della famiglia Carracci che, grazie alle sue doti e alla sua furbizia, potrebbe diventare una vera e propria miniera d'oro. Suo marito intanto continua a fare affari con i Solara e la cosa è fonte di dissapori, in casa e fuori.

La quarta puntata, che si intitola Il bacio, vede Elena, Lila e Pinuccia in vacanza a Ischia, dove ci sono anche Nino e il suo amico Bruno. Saranno giorni indimenticabili per le protagoniste.

L'amica geniale: Margherita Mazzucco e Gaia Girace nella seconda stagione

L'amica geniale - Storia di un nuovo cognome tornerà con i due nuovi episodi lunedì 17 febbraio su Rai1 alle 21:25. Le prime due puntate (qui la nostra recensione degli episodi 1 e 2 de L'amica geniale 2) sono visibili sulla piattaforma RaiPlay nella sezione dedicata alla serie tratta dal ciclo di romanzi L'amica geniale di Elena Ferrante.

Alla regia ancora Saverio Costanzo, che ha condiviso l'avventura con Alice Rohrwacher: sua la direzione di due episodi. La sorella Alba Rohrwacher torna come voce narrante. Prodotta da Fandango e Wildside, in collaborazione con Rai Fiction, Umedia ed HBO, L'amica geniale 2 riporta sullo schermo Margherita Mazzucco, nei panni di una Lenù in partenza per l'università, e e Gaia Girace, nei panni di Lila alla ricerca del riscatto sociale.