Lady Gaga è arrivata sul set di Joker: Folie à Deux, la conferma in un selfie

Lady Gaga sta per unirsi al DC Universe. La cantnte e attrice è approdata sul set di Joker: Folie à Deux per girare le sue scene nei panni di Harley Quinn, come conferma in un selfie.

Joker 2 si riallaccerà al predecessore Joker, scritto e diretto da Todd Phillips, film rivelazione del 2019 che ha scioccato il mondo ottenendo 11 nomination agli Oscar e vincendone due per la migliore colonna sonora e il miglior attore protagonista. Proprio la star Joaquin Phoenix tornerà a calarsi nei panni del patetico Arthur Fleck, il Clown Principe del Crimine, che stavolta nel suo viaggio verso gli inferi non sarà solo.

Sul suo account Instagram, Lady Gaga ha rivelato di aver iniziato le riprese di Joker: Folie à Deux.

Condividendo un selfie con un mazzo di fiori per celebrare la sua nomination all'Oscar per Miglior canzone originale per il brano di Top Gun: Maverick, Hold My Hand, che ha cantato e prodotto, Lady Gaga ha scritto :

"Sono sul set per le riprese ora, un abbraccio ai piccoli mostri (così vengono chiamati i suoi fan)!"

A fianco di Joaquin Phoenix e Lady Gaga, Joker 2 vedrà la presenza di Catherine Keener, Brendan Gleeson ed Harry Lawtey (in ruoli non ancora specificati. Zazie Beetz, che in Joker interpretava la vicina di casa nonché interesse sentimentale di Arthur Fleck, Sophie, farà ritorno nel ruolo.