Joker 2, la prima immagine dal set del sequel con Joaquin Phoenix (FOTO)

Le riprese di Joker 2 sono ufficialmente iniziate: lo sceneggiatore e regista Todd Phillips ha appena condiviso con i suoi follower su Instagram la prima foto di Joker: Folie à Deux, il sequel del thriller drammatico di successo con Joaquin Phoenix uscito nel 2019.

Phillips ha pubblicato un'immagine del vincitore dell'Oscar a torso nudo, con la testa appoggiata su un asciugamano sopra un lavandino, mentre qualcuno gli fa la barba. Questa nuova foto sembra suggerire che Phoenix abbia perso peso per calarsi nella parte e il risultato è terrificante: Arthur Fleck, con le costole in bella vista, fissa il soffitto con un'espressione vitrea e inquietante.

"Giorno 1. Il nostro ragazzo. #joker", ha scritto il regista nella didascalia dell'immagine. Come sappiamo, le riprese si terranno per la maggior parte all'interno dei teatri di posa di Los Angeles e per le vie di New York. Il famigerato manicomio criminale di Arkham dovrebbe essere una delle location principali della pellicola.

Joker: Folie à Deux vedrà Lady Gaga recitare al fianco di Joaquin Phoenix, nel ruolo di Harley Quinn: la Warner Bros. ha descritto il progetto come un film con una forte componente musicale. Inoltre, Phillips ha rivelato che il budget è stato raddoppiato e che ha raggiunto i 140/150 milioni di dollari. La data di uscita del film è fissata per il 4 ottobre 2024.