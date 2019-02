Lady Gaga da record: è la prima a vincere Oscar, Grammy, Bafta e Golden Globe nello stesso anno!

Lady Gaga non è solo la regina della Notte degli Oscar 2019, ma è la donna dei record. Con l'Oscar per Shallow, Lady Gaga è diventata la prima persona della storia a conquistare Oscar, Grammy, Bafta e Golden Globe nello stesso anno. La cantante 32enne ha collezionato una pletora di premi; prima di lei solo Audrey Hepburn era riuscita a ottenere tutti questi riconoscimenti nel corso della carriera, ma Lady Gaga è riuscita a farlo nello stesso anno.

Non solo Lady Gaga ha fatto sognare il pubblico degli Oscar con un'intensa esecuzione di Shallow in duetto col collega Bradley Cooper cultimata con l'Oscar per la miglior canzone. La cantante era anche nella rosa delle candidate per la miglior attrice ed è stata battuta da Olivia Colman, ma la nomination è comunque un importante traguardo. Finora Lady Gaga ha raccolto anche premi per le musiche di A Star Is Born ai Bafta awards, ha vinto il Golden Globe per la miglior canzone originale a gennaio e due premi ai Grammys per il miglior duo pop/miglior performance e per la miglior canzone scritta per un film.

Nel suo discorso di ringraziamento agli Oscar, Lady Gaga ha sottolineato come questo premio sia frutto di un enorme impegno: "Questo è duro lavoro, ho lavorato duramente per tanto tempo, non riguarda la vittoria. Riguarda il non mollare mai. Se hai un sogno, non mollare."

