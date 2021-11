Lady Gaga ospite a Che tempo che fa, domenica 14 novembre 2021 su Rai3

Lady Gaga sarà l'ospite d'onore di Fabio Fazio nella prossima puntata di Che tempo che fa, in onda domenica 14 novembre 2021 dalle ore 20:00 su Rai3.

Lady Gaga sarà ospite in esclusiva a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio domenica 14 novembre 2021 su Rai3, a partire dalle 20:00, per presentare il nuovo film che la vede protagonista, House of Gucci.

Nell'attesa pellicola diretta da Ridley Scott, al cinema dal 16 dicembre distribuita da Eagle Pictures, Lady Gaga veste i panni di Patrizia Reggiani nella sconvolgente storia vera della famiglia dietro l'impero della casa di Alta Moda italiana. Al suo fianco un cast d'eccezione: Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Jack Huston, con la partecipazione di Salma Hayek e Al Pacino.

House of Gucci: il character poster di Lady Gaga

Durante l'intervista con Fabio Fazio verranno tramesse immagini inedite mai mostrate prima di House of Gucci, girato tra Milano, Roma, Firenze, Como e Gressoney-Saint-Jean. Quando Patrizia Reggiani (Lady Gaga), una outsider dalle umili origini, si sposa ed entra nella famiglia Gucci, la sua ambizione sfrenata inizia a sgretolare l'eredità famigliare e innesca una spirale spericolata di tradimenti, decadenza, vendetta e infine... un omicidio.

Vincitrice del Premio Oscar nel 2019 per la miglior canzone originale, "Shallow", dalla colonna sonora del film A Star Is Born, Lady Gaga, considerata una delle artiste più eclettiche della nostra epoca, nel corso della sua carriera ha ottenuto moltissimi altri riconoscimenti, tra cui 12 Grammy Awards, 2 Golden Globe, 2 Critics' Choice Awards, un Premio BAFTA.

A 35 anni è la cantante che ha venduto più copie digitali nella storia della musica internazionale: ha raggiunto 35 milioni di album venduti nel mondo, 32 miliardi di streaming e 275 milioni di download di canzoni, diventando una delle musiciste più celebri di tutti i tempi ed entrando più volte nel Guinness dei Primati.