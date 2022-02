Lady Gaga e Bradley Cooper: l'abbraccio tra i divi di A Star is Born ai SAG Awards 2022 (FOTO)

Reunion lampo per gli interpreti di A Star is Born Lady Gaga e Bradley Cooper, che si sono abbracciati sotto i riflettori alla cerimonia di consegna dei SAG Awards 2022.

Lady Gaga e Bradley Cooper si abbracciano ai SAG Awards 2022

Lady Gaga e Bradley Cooper hanno condiviso un abbraccio caloroso durante la 28a edizione degli Screen Actor Guild Awards. I co-protagonisti di A Star Is Born si sono abbracciati amorevolmente mentre partecipavano all'evento costellato di star, sorridendo della mini reunion occorsa più di tre anni dopo l'uscita del loro film pluripremiato.

Mentre Bradley Cooper, 47 anni, indossava un classico completo nero e papillon, Lady Gaga, 35 anni, ha sfoggiato un abito in raso di seta bianco Giorgio Armani Privé personalizzato con uno scintillante bustier ricamato.

La cantante e attrice era nominata come miglior attrice per l'interpretazione di Patrizia Reggiani in house of Gucci di Ridley Scott, mentre Bradley Cooper era candidato al ruolo di miglior attore non protagonista in Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson. Entrambi i divi sono stati battuti da altri colleghi, Lady Gaaga da Jessica Chastain e Cooper dall'interprete de I segni del cuore Troy Kotsur.

"Ho trovato un'amica per la vita. Per quanto sia stato fantastico questo film, la cosa che penso di conservare per sempre è il rapporto che ho con lei perché è una persona incredibile. Sono molto fortunato ad aver lavorato con lei", ha dichiarato Bradley Cooper a PEOPLE parlando del legame con Lady Gaga.