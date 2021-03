Lady Gaga e Adam Driver, passione e panzerotti a Milano, sul set (FOTO)

Un amore a tre quello sbocciato tra Lady Gaga, Adam Driver e un succulento panzerotto in centro a Milano, sul set di House of Gucci, il biopic diretto da Ridley Scott che racconterà al cinema l'omicidio di Maurizio Gucci.

Dopo Roma e Gressoney, da pochi giorni le riprese di House of Gucci si sono spostate nel centro di Milano, e, nonostante piazza Duomo e la vicina Galleria Vittorio Emanuele siano state letteralmente blindate, dal capoluogo lombardo sono piovute in rete moltissime nuove foto dei due protagonisti. Entrambi stilosissimi (ma visto il tema del film non ci aspetteremmo nulla di diverso), lui, Adam Driver, in completo blu, lei, Lady Gaga, in abito midi in crêpe de Chine a pois firmato Max Mara, completo di cintura in vita, pochette marrone (e parrucca scura).

E nonostante tanta eleganza a richiamare l'attenzione maggiore, in queste foto, è stato il panzerotto fritto che Driver sembra mangiare con gusto, aiutato dalla collega.

Non è chiaro se si tratti di un succulento spuntino in una pausa delle riprese o di una scena del film, certo è che, quando House of Gucci arriverà in sala (probabilmente a fine novembre 2021), gli spettatori, tra abiti, auto e parrucche in stile anni '90, andranno anche alla ricerca di quella golosità fritta tipicamente italiana.

Il lungometraggio sarà basato sul libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, e racconterà la storia di Patrizia Reggiani (interpretata da Lady Gaga), l'ex moglie di Maurizio Gucci (interpretato da Adam Driver) che è stata accusata di aver organizzato l'omicidio del marito, avvenuto fuori dal suo ufficio nel 1995. La donna è stata rilasciata nel 2016, dopo aver trascorso 18 anni in prigione. Gucci, che aveva due figlie nate dal matrimonio con la Reggiani, lasciò sua moglie per un'altra donna. Reggiani, che i media soprannominarono "Vedova Nera", subì un intervento chirurgico per l'asportazione di un tumore al cervello, situazione che fu indicata dai membri della sua famiglia come la causa delle sue azioni criminali.

Nel cast, accanto ai due protagonisti, anche Jeremy Irons, Jared Leto, Al Pacino, Jack Huston e Reeve Carney.