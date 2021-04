Lady Gaga con l'abito bianco sul set di House of Gucci a Roma (FOTO)

Sul set romano di House of Gucci, Lady Gaga indossa un abito bianco che è un altro tassello della sua trasformazione in Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci.

Sul set di House of Gucci, Lady Gaga sta facendo sfoggio di una serie di abiti che contribuiranno in modo determinante a costruire il mood anni Ottanta e Novanta del film. L'ultimo della serie è un abito bianco in pizzo, che potete vedere nella foto qui sotto, scattata a Roma.

Come riportato da Us Magazine, nelle ultime fotografie scattate sul set di House of Gucci, Lady Gaga indossa un abito bianco che mette in risalto la sua capigliatura appariscente. Il vestito privo di spalline e realizzato in pizzo arriva al ginocchio dell'attrice ed è arricchito da una cintura nera con fibbia dorata. A contribuire al look sono anche gli altri accessori: la croce al collo, il bracciale e gli orecchini rendono la popstar ancora più simile a Patrizia Reggiani.

In House of Gucci, Ridley Scott racconta la storia del rapporto tra Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani. Il film si concentra in modo particolare sul loro matrimonio, sul divorzio e sul piano per organizzare l'omicidio di Maurizio Gucci. Le numerose foto scattate finora hanno dimostrato quanto, oltre all'intreccio, siano importanti anche guardaroba ed estetica.

Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci

All'altezza di Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani è anche Adam Driver in quelli di Maurizio Gucci. La prima foto ufficiale del film è stata lanciata sui social dalla stessa popstar che ha scritto: "Signore e Signora Gucci #HouseofGucci". Immancabili le reazioni di Kate Hudson e Sharon Stone che, rispettivamente, hanno bombardato lo scatto di emoticon e affermato: "Wow, siete così chic ed eleganti!". Il progetto con Salma Hayek, Al Pacino e Jared Leto sarà distribuito a partire dal 24 novembre 2021.