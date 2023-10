House of Gucci stasera su Rai 1 in prima visione: la trama e il cast del film con Lady Gaga

Stasera su Rai 1 alle 21:30 si inaugura la stagione cinematografica del servizio pubblico, che promette tante prime visioni in chiaro. Si comincia con House of Gucci, il film diretto nel 2021 da Ridley Scott che ripercorre le vicende reali che hanno portato, nel 1995, all'omicidio di Maurizio Gucci, organizzato dall'ex moglie Patrizia Reggiani.

La trama

House of Gucci: Lady Gaga e Adam Driver in una scena

Basato sul romanzo della giornalista di moda Sara Gay Forden, intitolato "La saga dei Gucci. Una storia vera di moda, avidità, crimine", House of Gucci mescola parecchi elementi di finzione con ricostruzioni di fatti reali.

Verso la fine degli anni Settanta, la casa di moda Gucci attraversa un momento di crisi, causato tanto da alcune pratiche finanziarie discutibili e da un'incapacità di rinnovare il marchio con proposte stilistiche all'altezza del proprio nome.

I figli del fondatore Guccio non si stanno dimostrando abbastanza lungimiranti nel portare avanti l'azienda. Aldo è più estroverso e attento al cambiamento, Rodolfo decisamente più tradizionalista. I loro figli, rispettivamente Paolo e Maurizio, hanno idee differenti sul destino di casa Gucci: uno vorrebbe diventare a sua volta stilista, l'altro è più interessato agli studi in legge. Proprio Maurizio sarà il primo a prendere una decisione inattesa: sposare Patrizia, donna arrivista e che puntava decisamente a una rapida scalata sociale.

La nuova figura della famiglia Gucci si rivelerà però un valido alleato per alcuni dei suoi componenti, anche perché ciascuno di essi punta esclusivamente al proprio tornaconto. Aldo tenterà di convincere Maurizio a tornare dentro l'azienda lasciando perdere le ambizioni personali, anche per andare contro la scalata di Paolo verso il controllo della maison. Per un breve periodo le frizioni appariranno appianate, ma è solo questione di tempo perché i contrasti riprendano vigore, e sarà proprio Patrizia a soffiare sul fuoco. Utilizzando ogni mezzo senza farsi scrupoli, la donna riuscirà a far prendere a Maurizio il comando di casa Gucci ma, una volta giunto al potere, l'uomo sembrerà cambiare, tanto da allontanare la moglie dalle decisioni più importanti e intrattenendo una nuova relazione sentimentale. Scacciata e tradita, Patrizia passerà al contrattacco prima di arrendersi, senza fermarsi davanti a nulla...

Il cast

House of Gucci: Adam Driver, Jared Leto e Lady Gaga in un'immagine del film

Non avrà incontrato il favore di molti (le critiche della famiglia Gucci sono state pubbliche e feroci), il film di Ridley Scott, in compenso ha potuto contare su un cast stellare. Nei panni dei due protagonisti, Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci, ci sono Lady Gaga e Adam Driver. A Salma Hayek il ruolo della misteriosa figura di Pina Auriemma, la sedicente "maga" condannata per essere stata intermediaria tra la Reggiani e l'assassino dell'ex marito. Rodolfo Gucci, padre di Maurizio, è interpretato da Jeremy Irons, Al Pacino è invece Aldo Gucci, primo figlio di Guccio Gucci, fratello di Rodolfo e padre di Paolo, interpretato da Jared Leto. A completare il cast Jack Huston nei panni del collaboratore più stretto di Maurizio Gucci, Domenico De Sole, Reeve Carney in quelli di un giovane Tom Ford, mentre Camille Cottin è Paola Franchi, compagna di Maurizio Gucci dopo la separazione da Patrizia Reggiani.