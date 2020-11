Quando Lady Diana ruppe una bottiglia sulla testa di Carlo, sul set di 007 (VIDEO)

The Crown 4: gli interpreti di Carlo e Diana in una scena

Lady Diana ruppe una bottiglia sulla testa del Principe Carlo mentre i due visitavano il set del film Agente 007, Zona pericolo. Questo accadde nell'autunno del 1986, durante le riprese del primo di due film del franchise ad avere come protagonista Timothy Dalton, e durante la visita Carlo, noto appassionato di varie forme d'arte incluso il cinema, ebbe modo di provare, con la giuste misure di sicurezza, alcuni dei gadget.

Dopo aver appurato che le bottiglie usate per le scene di lotta erano finte e quindi innocue, il Principe Carlo ne passò una a Diana Spencer, la quale, dopo una minima esitazione, la ruppe sulla testa del marito, per la gioia dei presenti. Il tutto fu immortalato in un servizio del notiziario di ITV, per l'esattezza l'edizione serale delle 22.00 uno dei più noti e seguiti telegiornali del Regno Unito. I due reali furono anche presenti alla prima mondiale del film, il 29 giugno 1987 all'Odeon Leicester Square di Londra.

Agente 007, zona pericolo è stato il primo film di James Bond con protagonista Timothy Dalton, dopo l'addio di Roger Moore che era diventato troppo vecchio per la parte (aveva 58 anni quando uscì il suo film di commiato, nel 1985). Prima di scegliere il gallese Dalton, i produttori avevano offerto il ruolo all'irlandese Pierce Brosnan, ma l'annuncio portò all'inatteso rinnovo della serie televisiva Mai dire sì, il che lo costrinse a rinunciare alla parte. Qualche anno dopo, in seguito a una lunga disputa legale tra i produttori e il distributore, Dalton scelse di non tornare per un terzo episodio, e fu nuovamente contattato Brosnan, sulla base del provino degli anni Ottanta. L'attore irlandese è poi stato Bond per quasi dieci anni, interpretandolo in quattro film usciti tra il 1995 e il 2002. Il suo successore, Daniel Craig, si congederà ufficialmente dal personaggio con l'uscita di No Time to Die, attualmente previsto per aprile 2021.

Tornando al Principe Carlo e Lady Diana, l'iconica coppia reale è attualmente al centro di The Crown 4, la nuova stagione della serie Netflix che racconta le vicissitudini politiche e sentimentali alla corte di Elisabetta II. L'uscita della quarta stagione della serie Netflix è stata accompagnata da inevitabili polemiche: il fratello di Lady Diana ha contestato The Crown 4 e gli eventi narrati negli ultimi episodi.