Lady Diana parla in italiano nel video da Venezia del 1985

Nel 1985 Carlo d'Inghilterra e Lady Diana visitarono l'italia: nell'occasione la Principessa di Galles volle pronunciare alcune parole in italiano per ringraziare della calorosa accoglienza.

Lady Diana ringrazia e parla in italiano durante il viaggio che lei e il Principe Carlo fecero in Italia con i figli William e Harry. A quei tempi, nel 1985, nonostante le apparenze il loro matrimonio era già in crisi.

Nell'aprile del 1985 Carlo e Lady Diana fecero un viaggio in Italia dove furono accolti come delle rockstar. Nell'intervista a bordo della Britannia i due raccontarono le loro impressioni sul viaggio. Nel video che possiamo vedere sopra Diana Spencer espresse la sua gratitudine al nostro popolo; "Gli italiani sono stati gentili e ci hanno fatto sentire a casa", disse al giornalista inglese. Il principe di Galles, grande amante dell'arte, rivelò di aver apprezzato particolarmente Firenze e di aver capito perché "tanti inglesi nel corso degli anni si sono stabiliti in quei posti". Diana poi volle ringraziare gli italiani nella nostra lingua: "mio marito e io siamo molto felici di essere qui".

Nonostante le apparenze il matrimonio tra Carlo e Diana era già in crisi in quel periodo. La storia della principessa è ritornata sotto i riflettori grazie alla quarta stagione di The Crown, in cui Lady Diana è interpretata da Emma Corrin. Secondo indiscrezioni, la famiglia reale non avrebbe accolto con favore quest'ultimo capitolo della serie che tra l'altro mostra anche i problemi di Diana con i suoi disturbi alimentari. I Windsor sarebbero molto irritati per come la serie Netflix ha affrontato l'argomento tanto che un amico del principe William avrebbe detto "William non è per niente felice di tutto questo, pensa che entrambi i suoi genitori siano stati sfruttati e presentati in un modo falso e semplicistico, solo per fare denaro". Tace per ora il principe il principe Harry che insieme a sua moglie Meghan ha firmato con Netflix un contratto milionario per la produzione di vari programmi.

Lady Diana è tornata sotto la luce dei riflettori anche per l'indagine interna aperta dalla BBC per l'intervista che rilasciò nel 1995 al giornalista Martin Bashir. La Principessa di Galles, riferendosi al fallimento del suo rapporto con Carlo, disse "Eravamo in tre in questo matrimonio" alludendo alla relazione del marito con Camilla Parker-Bowles. La BBC vuole appurare se è vero, come denunciato dal fratello di Diana, che il giornalista convinse la sorella a farsi intervistare commissionando documento falsi. Il direttore generale della BBC, Tim Davie, ha detto che l'emittente "è determinata ad arrivare alla verità su questi eventi". Il principe William intervistato da People ha fatto sapere che secondo il suo parere "l'indagine indipendente è un passo nella giusta direzione".