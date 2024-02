Steven Spielberg: 'La zona d'interesse è il miglior film sull'olocausto dal mio Schindler's List'

Dopo aver scelto il suo film migliore in carriera, Steven Spielberg ha avuto modo di commentare La zona d'interesse, film di Jonathan Glazer candidato a ben cinque Premi Oscar quest'anno. Il regista è convinto si tratti del miglior film sull'olocausto dai tempi del suo Schindler's List.

Le parole di Spielberg faranno sicuramente piacere a Glazer visto che dal suo capolavoro del 1993 sono passati più di 30 anni:

"La zona d'interesse è il miglior film sull'Olocausto che abbia mai visto dopo il mio. Sta facendo un ottimo lavoro di sensibilizzazione, soprattutto sulla banalità del male", ha dichiarato Spielberg in un'intervista concessa all'Hollywood Reporter.

Spielberg e Billy Wilder

Nella stessa intervista, Spielberg ha poi ricordato gli ultimi anni di carriera di Billy Wilder, leggendario autore di capolavori come Viale del tramonto e La fiamma del peccato. Negli anni '80 e '90, infatti, Wilder faticò parecchio a ottenere finanziamenti per i suoi progetti:

"Billy sentiva che stava sprecando la sua vita. Spesso pranzavamo allo spaccio e Billy diceva: 'Non riesco più a far decollare un film. Quello che ha funzionato per me per 30 anni non funziona più. L'umorismo è cambiato. Leggo questi copioni, prendo appunti, do delle idee, e le mie idee sono idee che sarebbero state brillanti negli anni '40 e '50, ma che oggi nessuno accetta'".

Curiosamente, Wilder avrebbe voluto dirigere proprio Schindler's List e ne discusse con Spielberg nel 1992:

"Un giorno è venuto alla Amblin, nel mio ufficio, e mi ha detto: 'Ho appena letto un libro e ho scoperto che ne possiedi i diritti, Schindler's List. Questa è la mia esperienza prima di venire in America. Lì ho perso tutti. Ho bisogno di raccontare questa storia e ho sentito che tu ne possiedi i diritti. Mi lasceresti dirigere questo film e potresti produrlo con me?'. E io non sapevo cosa dire se non dirgli la verità. Gli dissi: 'Billy, partirò per Cracovia tra tre settimane. L'intero film è stato già programmato. Tutta la troupe è stata ingaggiata. Inizierò le riprese alla fine di febbraio'. A quel punto Billy non riusciva più a parlare, e nemmeno io, quindi ho allungato la mano e Billy l'ha presa".