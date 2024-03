Oscar 2024: Oppenheimer domina con sette vittorie, inclusi miglior film e regia, tutti i vincitori

Christopher Nolan è il padrone della serata degli Oscar, Emma Stone batte Lily Gladstone come miglior attrice e Io capitano di Matteo Garrone non la spunta su La zona d'interesse, poche le sorprese, storico Oscar per Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki.

Non ci sono stati scossoni in una serata degli Oscar 2024, condotta nuovamente da Jimmy Kimmel, che ha visto il trionfo annunciato di Christopher Nolan e del suo Oppenheimer. Il complesso biopic sul padre della bomba atomica si porta a casa sette statuette, tra cui quelle per miglior film e regia, ma anche i premi - meritatissimi - per i migliori attori adnati a Cillian Murphy e Robert Downey Jr.

Oscar 2024: Emma Stone si commuove durante il discorso di ringraziamento

"Abbiamo realizzato un film sull'uomo che ha creato la bomba atomica e, nel bene e nel male, viviamo tutti nel mondo di Oppenheimer", ha osservato Cillian Murphy nel suo discorso di ringraziamento, alludendo, tra l'altro, ai manifestanti pro Palestina confinati a pochi isolati di distanza dal Dolby Theatre per non turbare una cerimonia senza grosse sorprese.

Emma Stone conquista il secondo Oscar

Oscar 2024: Hayao Miyazaki premiato per Il ragazzo e l'airone

La principale? Sette anni dopo La La Land", Emma Stone ha conquistato il secondo Oascar come miglior attrice protagonista per Povere Creature! di Yorgos Lanthimos, riflessione sulla condizione femminile ispirata al mito di Frankenstein. Nel ringraziare il regista greco Stone, che ha battuto Lily Gladstone di Killers of the Flower Moon, ha dichiarato: "La parte migliore del fare film è che siamo qui tutti insieme. Sono così profondamente onorata di condividere tutto questo con ogni membro del cast, con ogni membro della troupe, con ogni singola persona che ha riversato il proprio amore, la propria cura e la propria genialità nella realizzazione di questo film." Il film di Lanthimos ha conquistato in tutto quattro statuette, comprese quelle per il miglior make up, costumi e scenografia.

Annunciato, invece, l'Oscar di Da'vine Joy Randolph come miglior attrice non protagonista per The Holdovers di Alexander Payne. Nella stagione dei premi, non ha mai avuto rivali.

Oscar 2024: il regista de La zona d'interesse Jonathan Glazer

Nonostante l'onore della candidatura, l'Italia non ha potuto festeggiare l'Oscar per il miglior film straniero. A Io capitano di Matteo di Garrone è stato preferito il glaciale La zona d'interesse di Jonathan Glazer, dramma ambientato ad Auschwitz. Anche il regista, nel suo discorso, ha alluso al Medio Oriente dichiarando: "Il nostro film mostra dove la disumanizzazione conduce nel suo aspetto peggiore. Ha plasmato il nostro passato e presente. In questo momento, siamo qui come uomini che rifiutano la loro ebraicità e l'Olocausto, dirottati da un'occupazione che ha portato al conflitto così tante persone innocenti. Che si tratti delle vittime del 7 ottobre in Israele o dell'attacco in corso a Gaza, tutte sono vittime di questa disumanizzazione, come possiamo resistere?"

Io Capitano, l'Oscar, il ragù a casa Garrone: una serata ad Hollywood con Seydou Sarr e Moustapha Fall

Il trionfo di Hayao Miyazaki

Nonostante la divertente performance di Ryan Gosling per I'm Just Ken, è stato un altro brano della score di Barbie a vincere l'Ocsar come miglior canzone. Billie Eilish ha fatto la storia, diventando la più giovane vincitrice di due Oscar all'età di 22 anni trionfando con la ballata _What Was I Made For?, co-firmata con suo fratello, Finneas O'Connell. La coppia aveva già vinto per aver scritto il tema di No Time to Die nel 2021.

Ma l'Oscar più emozionante è stato quello di Hayao Miyazaki, diventato il vincitore più anziano del miglior film d'animazione per Il ragazzo e l'airone. L'83enne maestro dell'animazione giapponese aveva già vinto il premio per La città incantata del 2002. E parlando di Giappone, anche l'acclamato Godzilla Minus One si è portato un Oscar per i miglior effetti visivi.

La lista completa dei vincitori agli Oscar 2024

Miglior film

Oppenheimer

Miglior attore protagonista

Cillian Murphy

Miglior attrice protagonista

Emma Stone

Miglior attore non protagonista

Robert Downey Jr

Miglior attrice non protagonista

Da'Vine Joy Randolph

Miglior Regia

Christopher Nolan

Miglior sceneggiatura adattata

American Fiction

Miglior sceneggiatura originale

Anatomia di una caduta

Miglior film internazionale

La zona d'interesse

Miglior film d'animazione

Il ragazzo e l'airone

Miglior documentario

20 Days in Mariupol

Miglior cortometraggio

The Wonderful Story of Henry Sugar, Wes Anderson and Steven Rales

Miglior corto documentario

The Last Repair Shop, Ben Proudfoot and Kris Bowers

Miglior corto d'animazione

War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko, Dave Mullins and Brad Booker

Miglior montaggio

Oppenheimer

Miglior fotografia

Oppenheimer

Miglior scenografia

Povere creature!

Migliori costumi

Povere creature!

Miglior colonna sonora

Oppenheimer

Miglior canzone originale

What Was I Made For?

Miglior trucco e acconciatura

Povere creature!

Miglior sonoro

La zona d'interesse

Migliori effetti visivi

Godzilla Minus One