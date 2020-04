La vita di Adele, su Netflix in streaming da oggi

La vita di Adele arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di aprile 2020: sullo schermo il grande film di Abdellatif Kechiche, vincitore della Palma d'Oro a Cannes nel 2013 e nominato al Golden Globe come Miglior Film Straniero.

La pellicola pluripremiata racconta la storia d'amore tra due ragazze (interpretate da Léa Seydoux e Adèle Exarchopoulos) e lo fa con molta naturalezza, senza escludere nessun aspetto di una relazione amorosa, tra cui emozioni e sensualità. Il film - che è tratto dal romanzo a fumetti Il blu è un colore caldo di Julie Maroh. - vede protagonista Adele, una ragazzina di 15 anni che vive i problemi di ogni adolescente e aspetta il grande amore. Tutte le sue certezze, però, crollano quando incontra una ragazza misteriosa dai capelli blu, che ogni notte entra sempre più nei suoi pensieri e nei suoi desideri.

Léa Seydoux: da La vita di Adèle a futura Bond Girl, ecco la nuova sex symbol del cinema francese

La vita di Adele: Adèle Exarchopoulos in una scena d'amore con Salim Kechiouche

Adele cerca di ignorare queste sensazioni, e prova ad uscire con un ragazzo, Thomas, anche se si rende conto di non riuscire a concederglisi totalmente. Qualcosa dentro di lei è cambiato, e solo quando ritroverà la misteriosa ragazza che l'ha mandata in crisi, riuscirà a capire cosa... Il regista è stato accusato da molti, all'epoca, di voyeurismo maschilista gratuito riguardo le scene di sesso esplicite, e la stessa polemica è nata con il successivo film a Cannes del regista, Mektoub, My Love: Intermezzo: in questo caso l'attrice protagonista di un'intensa (e molto lunga) scena esplicita ha addirittura abbandonato la sala prima delle fine del film.

La vita di Adele è solo l'ultima di tante novità in catalogo ad aprile 2020 su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.