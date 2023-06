La Torre Nera: Stephen King vorrebbe che Mike Flanagan si occupasse del progetto

Mike Flanagan ha da tempo espresso il suo interesse a un possibile adattamento della saga La Torre Nera e, ora, anche Stephen King sostiene l'ipotesi di un suo coinvolgimento nel progetto.

La sua preferenza è arrivata in risposta a una domanda di un fan che ha inviato una richiesta ad Amazon Studios.

Il commento dell'autore

Stephen King ha infatti condiviso un post in cui si faceva un appello ad Amazon Studios e si dichiarava che c'è un numeroso gruppo di lettori che sostiene Mike Flanagan come possibile responsabile di un adattamento di La Torre Nera, progetto che potrebbe diventare una serie tv da cinque (o otto) stagioni, aggiungendo poi: "Lo scrittore è d'accordo".

La Torre Nera: Cos'è "veramente" la saga creata da Stephen King?

Le dichiarazioni di Mike Flanagan

Flanagan ha già adattato per gli schermi altri romanzi di King come accaduto nel caso di Doctor Sleep, il sequel di Shining, e Il gioco di Gerald.

Il regista e produttore, alcuni mesi fa, aveva rivelato che è già stata scritta la sceneggiatura del pilot di una serie televisiva e il progetto prevede la realizzazione di almeno cinque stagioni e due film.

Il regista aveva inoltre ammesso che si tratta di un progetto che riserva molte insidie: "Bisognerebbe semplicemente prendere gli elementi più fantastici che potrebbero essere più difficili da collegare - specialmente dove diventa a metà piuttosto meta - e renderli più realistici. Ma per il resto i personaggi sono chi sono, l'arco narrativo è in quel modo, e penso che il modo da evitare nel realizzare La Torre Nera sia provare a trasformare l'opera in qualcosa di diverso, provare a renderla simile a Star Wars o Il Signore degli Anelli. Il racconto è in quel modo ed è ciò che lo rende perfetto, è semplicemente eccitante come tutte queste cose e altrettanto immersivo".