La Torre Nera: perché la serie Amazon sarebbe iniziata col quarto romanzo

Amazon ha cancellato mesi fa l'adattamento de La Torre Nera in preparazione, ma oggi lo sceneggiatore Glen Mazzara svela alcuni dettagli del progetto specificando perché la serie tv sarebbe partita con l'adattamento del quarto romanzo della saga.

La torre nera, adattamento dell'epica saga in sette romanzi di Stephen King, sarebbe partita dagli eventi narrati ne La sfera del buio, quarto libro, raccontando le peregrinazioni di Roland verso la città di Hambry prima della caduta di Gilead.

Glen Mazzara, noto per il lavoro in The Walking Dead e The Shield, aveva firmato la sceneggiatura per la serie Amazon passando tre anni ad adattare la storia per il piccolo schermo e a preparare il pilot che sarebbe stato girato in Croazia. Il cast era stato ingaggiato, i set costruiti e secondo lo sceneggiatore, ospite del podcast The Kingcast, tutto era pronto per il primo ciak quando Amazon ha deciso di dare lo stop.

"Dopo l'insuccesso del film La Torre Nera avevano due scelte: potevamo tornare indietro e ripartire dagli eventi del primo romanzo di King, raccontando la storia in modo lineare e poi interrompendo nella stagione 4 o 5 per fare un salto nel passato come avviene ne La sfera del buio oppure potevamo scegliere un'altra strada" spiega Glenn Mazzara.

La sfera del buio è incentrato in gran parte sulle avventure di Roland da giovane nella cittadina di Hambry, dove incontra Susan, l'amore della sua vita, e i pistoleri noti come Big Coffin Hunters, ma viene anche ingannato dalla strega Rhea. La saga di King non parte da qui, ma sceglie di fare un salto del passato proprio nel cuore dei romanzi, ed è questo il motivo per cui Glen Mazzara aveva invece deciso di partire dagli eventi di Hambry, quando Roland scopre per la prima volta la Torre Nera e comincia la sua ricerca.

"Se la prima stagione della serie tv si fosse conclusa con la morte di Susan... ne La sfera del buio si passa rapidamente dalla morte di Susan a quella di Gabrielle, la madre di Roland. Sentivo di avere bisogno di una stagione per evitare che la morte di Gabrielle arrivasse all'improvviso dopo quella di Susan, volevo dare il senso di escalation. Roland non riesce a salvare Susan, ma spara e uccide sua madre. Nel libro Gabrielle è un personaggio poco dettagliato, non le viene dedicato molto spazio. Amo quel personaggio, l'interprete che avevamo scelto era Elaine Cassidy, una fantastica attrice irlandese che aveva fatto un gran lavoro. Per la stagione 2 pensavamo di usare gli eventi di La leggenda del vento per poi passare alla morte di Gabrielle e alla caduta di Gilead, oppure la caduta di Gilead avrebbe aperto la terza stagione."