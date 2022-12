La Torre Nera: Mike Flanagan al lavoro su una nuova serie tv tratta dall'opera di Stephen King

La Torre Nera di Stephen King sembra destinata a tornare sugli schermi: Mike Flanagan, creatore di Hill House, è al lavoro su una nuova serie tv.

Il progetto arriva a pochi giorni di distanza dall'annuncio che il regista e Trevor Macy, fondatori della casa di prloduzione Intrepid Pictures, hanno stretto un nuovo accordo con Amazon dopo la scadenza di quello con Netflix.

Mike Flanagan ha già adattato per gli schermi altri romanzi di King come accaduto nel caso di Doctor Sleep, il sequel di Shining, e Il gioco di Gerald.

Il regista e produttore ha rivelato che è già stata scritta la sceneggiatura del pilot di una serie televisiva e il progetto prevede la realizzazione di almeno cinque stagioni e due film.

Intrepid Pictures ha acquisito i diritti per adattare La Torre Nera prima di stringere il nuovo accordo, tuttavia Amazon potrebbe in futuro essere coinvolta nella realizzazione del progetto.

A ottobre Flanagan aveva parlato del suo desiderio di realizzare una serie tv tratta dai romanzi dichiarando: "Che aspetto avrebbe? Sarebbe come nei romanzi... Sarebbe uno schermo nero e le parole 'L'uomo in nero fuggì attraverso il deserto e il pistolero lo ha seguito' apparirebbero in silenzio, potreste sentire il vento e avremmo gradualmente compiuto una dissolvenza su questo paesaggio in stile Lawrence d'Arabia con sullo sfondo una sagoma che sta attraversando gli spazi. E poi avremmo costruito la storia seguendone l'ordine fino alla fine".

La Torre Nera: Cos'è "veramente" la saga creata da Stephen King?

Mike Flanagan aveva inoltre ammesso che si tratta di un progetto che riserva molte insidie: "Bisognerebbe semplicemente prendere gli elementi più fantastici che potrebbero essere più difficili da collegare - specialmente dove diventa a metà piuttosto meta - e renderli più realistici. Ma per il resto i personaggi sono chi sono, l'arco narrativo è in quel modo, e penso che il modo da evitare nel realizzare La Torre Nera sia provare a trasformare l'opera in qualcosa di diverso, provare a renderla simile a Star Wars o Il Signore degli Anelli. Il racconto è in quel modo ed è ciò che lo rende perfetto, è semplicemente eccitante come tutte queste cose e altrettanto immersivo".