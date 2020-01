La Torre Nera: Amazon ha cancellato la serie tv tratta da Stephen King

Amazon ha cancellato la serie tv La Torre Nera, adattamento della saga di Stephen King, dai suoi progetti. La piattaforma streaming non produrrà più il pilot dello show che ora anrà probabilmente in cerca di una nuova casa.

Lo showrunner de La torre nera è quel Glen Mazzara responsabile di The Walking Dead che, al momento, sta collaborando al progetto con MRC. La compagnia starebbe tenendo una serie di incontri per trovare altri network con cui sviluppare la serie horror/fantasy.

Secondo Deadline, fin dal primo momento La Torre Nera (in originale The Dark Tower) è stata "molto difficile da adattare" per la tv. In più il pilot che Glen Mazzara stava scrivendo non sarebbe stato "al livello di altre serie dello stesso tipo" su cui Amazon sta lavorando come Wheel of Time e The Lord of the Rings. Perciò la piattaforma streaming ha deciso di tirarsi fuori dal progetto.

Prosegue la cattiva sorte degli adattamenti de La Torre Nera, dopo tanta fatica e molteplici cambiamenti finora l'unico progetto che ha visto la luce è il film del 2017 con Idris Elba e Matthew McConaughey, La Torre Nera, che si è rivelato un flop.

