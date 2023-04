La storia: il trailer della serie di Francesca Archibugi con Jasmine Trinca

Beta ha svelato un primo imponente trailer del dramma in costume La Storia, più grande evento televisivo della RAI dei prossimi mesi. Il trailer è disponibile su Variety. La travolgente saga di otto episodi diretta da Francesca Archibugi è basata sul romanzo omonimo della defunta Elsa Morante ambientato durante gli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale e nel primo dopoguerra.

Jasmine Trinca interpreta Ida, madre single di due figli che nasconde la sua eredità ebraica e lotta contro la povertà e la persecuzione. Il cast comprende anche Asia Argento, Elio Germano e Valerio Mastandrea.

La storia: Jasmine Trinca in una scena

Ambientato principalmente a Roma tra il 1940 e il 1948, La Storia affronta temi come il fascismo, la Seconda Guerra Mondiale e il primo dopoguerra italiano attraverso un punto di vista femminile. Ida, vedova mezza ebrea con un figlio adolescente di nome Nino, viene violentata da un soldato tedesco ubriaco e rimane incinta di Useppe. La donna dovrà sopravviere alla situazione mentre cresce i due figli.

La storia: Jasmine Trinca, Asia Argento, Elio Germano e Valerio Mastandrea sul set della serie

"Ida non è un personaggio femminile dotato di potere" ha spiegato Jasmine Trinca. "Non è come alcuni personaggi femminili moderni, ma resiste agli orrori della guerra in modo abbastanza passivo, anche se occasionalmente mostra una forza ferocemente felina".

Girato in gran parte in esterni a Roma, nel Lazio, e a Napoli, La Storia vanta una troupe di altissimo livello con Ludovica Ferrario come scenografa e Catherine Buyse responsabile dei costumi. Il direttore della fotografia è Luca Bigazzi, che donando alla serie uno sguardo desaturato che Archibugi ha descritto "non come quello che potresti immaginare: è vivido e dolce e ha una tenerezza speciale che si sposa con l'umanità di questa storia".