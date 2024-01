La Storia: trama e cast della terza puntata, stasera su Rai 1

La Soria, la serie tv tratta dal romanzo omonimo di Elsa Morante, torna in TV - stasera su Rai 1 in prima serata - con la terza e penultima puntata. La scorsa settimana il secondo appuntamento con la miniserie ha fatto registrare un deciso calo negli ascolti (3,6 milioni di spettatori contro i 4,5 dell'esordio) ma ha comunque vinto la "battaglia degli ascolti" contro l'ammiraglia Mediaset, ferma a 2,5 milioni con il Grande Fratello.

La Storia: la trama della terza puntata

Nella terza puntata, in onda lunedì 22 gennaio, Ida e Useppe trovano una camera in affitto dalla famiglia Marrocco a Testaccio, vicino alla scuola di Ida. L'occupazione nazista affama la città e Ida si muove per una Roma miserabile con un unico obiettivo: trovare da mangiare per Useppe. "Siamo liberi!", sente urlare nel cuore della notte Useppe insieme a tutti gli altri perché i tedeschi sono scappati. Ma Ida dorme, sconvolta dalle sue giornate da mendicante. Stanno tutti tornando dalla guerra, ma non Giovannino, il figlio dei Marrocco disperso in Russia. Santina, una prostituta che va a casa loro a leggere i tarocchi, illude Filomena, la madre di Giovannino, e Annita, la sposina, che il ritorno del ragazzo sia imminente.

Invece torna Nino, ancora una volta trasformato: è vestito all'americana e fa affari di contrabbando fra Napoli e Roma. Si presenta anche Carlo Vivaldi e il suo mistero viene svelato: si chiama in realtà Davide Segre, è ebreo e la sua famiglia è stata sterminata. Davide allaccia una relazione con Santina, cercando un conforto che non troverà. Ida ricomincia intanto la scuola e spera che la vita con i suoi due figli possa tornare come prima. Affittano una casetta a Testaccio e per qualche tempo anche Nino si trasferisce da loro con la sua meravigliosa maremmana, Bella. La piccola famiglia è ora ricostituita e questa è la felicità per Ida e per tutti.

Il cast

La storia: il cast al completo

Protagonista de La Storia è Ida Ramundo, insegnante di italiano, interpretata da Jasmine Trinca, Francesco Zenga è il figlio maggiore Nino, mentre Christian Liberti e Mattia Basciani sono Giuseppe, detto "Useppe", il bambino nato in seguito alla violenza sessuale del soldato tedesco. Valerio Mastandrea è Remo, titolare di un'osteria nel quartiere di San Lorenzo, che accoglie Ida e gli altri abitanti della zona nella sua cantina quando suona l'allarme dei bombardamenti. Elio Germano è Giuseppe Cucchiarelli, detto "Eppetondo", marmista che diventa amico di Ida.

Lorenzo Zurzolo è Carlo Vivaldi, anarchico nonviolento di Mantova, Lukas Zumbrock è Gunther, soldato tedesco che violenta Ida, Giselda Volodi è Vilma, donna del ghetto che cerca di mettere in guardia gli altri ebrei dai rischi che stanno per correre. Vincenzo Nemolato, Carmen Pommella, Flora Gigliosetto, Vincenzo Antonucci, Anna De Stefano, Rosaria Langellotto, Arcangelo Iannace sono i Mille, famiglia d'origine napoletana. Antonella Attili è Filomena Marrocco, Enzo Casertano è Tommaso Marrocco, Ludovica Francesconi è Annita. E poi Asia Argento nei panni di Santina, una prostituta, Josafat Vagni è Nello, magnaccia di Santina, Romana Maggiora Vergano è Patrizia, fidanzata di Nino, Anna Ferruzzo è la signora Di Segni.

Quante puntate e quando andranno in onda

La storia: Elio Germano con Jasmine Trinca e Christian Liberati in una foto

La Storia è suddivisa in 8 episodi da 50 minuti ciascuno che verranno mandati in onda, due alla volta, nel corso di 4 prime serate. Le puntate saranno trasmesse il lunedì sera a eccezione della quarta, l'ultima, che andrà in onda martedì 23 gennaio.

La Storia sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay gratuitamente. Il primo episodio è visionabile da sabato 6 gennaio, mentre il boxset con tutti gli episodi sarà disponibile partire da stasera, al termine della messa in onda su Rai 1.