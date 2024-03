La Storia Infinita: in arrivo il reboot cinematografico del fantasy di Michael Ende

La storia infinita, l'amato romanzo fantasy del compianto autore tedesco Michael Ende già portato al cinema con il film cult del 1984, sta per essere riproposto sul grande schermo grazie a un nuovo reboot cinematografico.

Una nuova partnership tra la Michael Ende Productions e i produttori di See-Saw Films riporterà il mondo di Fantasia nelle sale cinematografiche attraverso molteplici film in live-action.

La notizia pone fine alla corsa per una delle proprietà fantasy più interessanti ancora da sfruttare per il pubblico moderno. Secondo Variety, negli ultimi anni gli eredi di Ende hanno ricevuto interesse da tutto il mondo, specialmente da parte di studios e streamer.

See-Saw - che non è nuova agli adattamenti di opere letterarie famose per lo schermo, avendo realizzato lungometraggi come Lion - La strada verso casa e Il potere del cane, più i recenti successi televisivi Heartstopper e Slow Horses - si è ora unita alla Michael Ende Productions per sviluppare e produrre i film. La nuova partnership ha ottenuto i diritti per La storia infinita dall'esecutore testamentario di Ende, il dottor Wolf-Dieter von Granau. Iain Canning ed Emile Sherman produrranno per See-Saw insieme a Roman Hocke e Ralph Gassmann per Michael Ende Productions.

Atreyu e Falkor in uno dei momenti cult de La storia infinita

Una storia senza tempo

Pubblicato per la prima volta nel 1979, La storia infinita è diventato un bestseller in Germania ed è stato tradotto in 45 lingue, vendendo milioni di copie in tutto il mondo. Al centro della storia c'è l'impacciato ma fantasioso bambino Bastian Balthasar Bux che, mentre scappa dai bulli, scopre il misterioso libro "La storia infinita", che racconta dell'eroico Atréyu e della sua missione di salvare il magico regno di Fantasia - un mondo di draghi, giganti, vasti regni e paludi mortali - e la sua sovrana, l'Imperatrice Bambina, dalla distruzione da parte di una forza nota come "Il Nulla". Ma più legge, più Bastian si rende conto di non essere un semplice spettatore non coinvolto e presto si ritrova trasportato lui stesso all'interno di Fantasia, volando in cima al drago portafortuna Falkor.

"La storia è attuale e senza tempo, e ha davvero l'opportunità di essere raccontata in modo nuovo", ha detto Canning. "E parte della particolarità del libro è che si può tornare ad esso in diverse età della vita e trovare diversi livelli di significato. Perciò è meraviglioso avere l'opportunità di dare una nuova prospettiva che aggiungerà nuovi strati e significati. Crediamo che ogni generazione meriti il proprio viaggio a Fantasia".

La storia infinita e Stranger Things

La notizia del ritorno sugli schermi de La storia infinita arriva durante una sorta di rinascita della nostalgia degli anni '80, guidata da serie come Stranger Things. È stato proprio lo show di Netflix a far riemergere dal passato La storia infinita, con il famoso tema di Giorgio Moroder al sintetizzatore del primo adattamento cinematografico - un film che Ende ha notoriamente rinnegato per essersi allontanato troppo dalla sua storia originale - che è stato eseguito nello show e successivamente è diventato virale online.