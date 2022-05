La storia infinita e Stranger Things: il retroscena di quel romantico riferimento musicale

L'ottavo episodio della terza stagione di Stranger Things contiene un apprezzatissimo riferimento a La storia infinita. E pensare che le cose sarebbero dovute andare in modo diverso.

Il primo episodio della terza stagione di Stranger Things introduce il personaggio di Suzie, la presunta fidanzata di Dustin che, però, nei restanti episodi della serie, rimane avvolta da una strana e misteriosa nebbia. L'ottavo episodio, invece, segna il ritorno in grande stile di Suzie che, interpellata dal suo ragazzo per la traduzione di un codice matematico basato sulla costante di Planck, torna in scena con gigantesco aplomb.

La ragazza, infatti, accetta di offrire il suo aiuto a Dustin e al suo gruppo a patto che lui canti insieme a lei una canzone, proprio quella resa celebre da La storia infinita. Partono così le note di The Neverending Story, in cui Dustin e Suzie danno il meglio delle loro potenzialità canore.

A quanto pare, però, inizialmente i fratelli Duffer non avrebbero voluto inserire tale riferimento nella loro terza stagione di Stranger Things. I due avrebbero preferito far cantare a Suzie e Dustin la canzone degli Ent tratta da Il Signore degli Anelli. Ma il fatto che gli Amazon Studios stessero preparando una serie tratta dal capolavoro di J.R.R. Tolkien li ha portati a pensare che, probabilmente, Netflix non avrebbe gradito questa scelta - nonché "pericolosa" mossa pubblicitaria. Sembra proprio che sia stato uno degli sceneggiatori della serie a proporre l'alternativa che si è poi rivelata vincente, ovvero rivolgersi a La storia infinita e conquistare l'affetto di milioni di fan!