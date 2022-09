La storia infinita: un reboot in arrivo?

Un reboot di La storia infinita, film classico del 1984, potrebbe essere in arrivo, riportando alla luce il cult per il pubblico moderno.

Viviamo nell'epoca dei reboot, e l'ultimo ad aggiungersi alla lista potrebbe essere La storia infinita, film cult del 1984 diretto da Wolfgang Petersen. La pellicola seguiva le vicende di Bastian, un ragazzino bullizzato che trova un misterioso libro, il quale lo trasporta in un luogo magico chiamato Fantasia; perso tra le pagine, il protagonista deve prevenire che una forza oscura chiamata Il Niente conquisti il regno fantastico.

Atreiu e il Fortunadrago protagonisti di un folle volo ne La storia infinita

Nonostante le critiche ricevute per i contenuti carenti di umorismo nonostante il film fosse indirizzato ai bambini, il franchise ha prodotto due sequel negli anni '90: La storia infinita 2 e La storia infinita 3. Questi però non hanno raggiunto il successo del titolo originale, mettendo fine alla saga... almeno fino ad ora.

Deadline riporta infatti la notizia secondo cui differenti piattaforme streaming e studios starebbero facendo offerte multimilionarie per comprare i diritti dell'originale creato da Michael Ende. Secondo i report, la proprietà dell'autore è aperta alle negoziazioni, ma le offerte sono ancora nelle prime fasi delle trattative e non si sa molto altro in questo momento.

La storia infinita: 35 anni dopo, il Nulla non è ancora sconfitto

Se dovesse essere prodotto un sequel di La storia infinita, ancora non si sa se la futura pellicola reimmaginerebbe l'originale con una tecnologi moderna o se creerebbe un adattamento più fedele al romanzo di Michael Ende su cui è basato il film del 1984. Non essendo un fan della trasposizione cinematografica, l'autore ha in realtà fatto denuncia alla compagnia di produzione del titolo originale, reputandolo un melodramma pacchiano.

Finché non verranno annunciati maggiori dettagli sulle negoziazioni il reboot di La storia infinita rimane un punto interrogativo.