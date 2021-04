La Storia Infinita, 10 cose che non sapevate sul film (VIDEO)

Altro giorno, altro viaggio indietro nel tempo con un nuovo video di Starlight Video Productions, questa volta dedicato al celebre film fantasy anni '80 La Storia Infinita.

E come abbiamo già fatto per I Goonies, anche quest'oggi andremo alla scoperta di aneddoti e curiosità sull'iconica pellicola diretta da Wolfang Petersen, che troverete all'interno del filmato in doppia lingua (italiano e inglese).

Passeremo dunque da un piccolo reminder per chi ha letto anche il libro di Michael Ende da cui è tratta la storia, ovvero il fatto che non si riuscì a riprodurre sullo schermo il caratteristico colore della pelle di Atreyu, il verde, perché non rendeva affatto come la produzione avrebbe voluto, al disappunto dell'autore per il film in sé (a quanto pare Ende all'epoca aveva in mente altri registi per l'adattamento della propria opera), senza però dimenticarci di quei buffi camei di alcuni dei personaggi più celebri della cultura pop/nerd (vi anticipiamo solo... Topolino!).

Questi e altri trivia sul film (sapevate, ad esempio, che nella versione tedesca della pellicola è assente il celebre brano che ora avrete di nuovo in testa per almeno un paio di giorni grazie a questo pezzo?) vi intratterranno per la breve durata del video, mentre se volete immergervi completamente nei cult dei cinema anni '80, continuate ad esplorare il canale di Starlight Video Productions, e non ne rimarrete delusi.