La storia fantastica: Mandy Patinkin spiega in un video perché il film è legato alla morte di suo padre

Mandy Patinkin ha condiviso un emozionante aneddoto riguardante le riprese del film cult La storia fantastica rispondendo a una domanda di una fan che sta affrontando la morte di suo padre.

Amanda Webb aveva infatti usato Tiktok per chiedere se fosse vero che l'interpretazione dell'attore, star di uno dei film preferiti della sua famiglia, fosse in parte legata alla morte del padre, avvenuta nel 1972 a causa di un cancro al pancreas, per il momento in cui Montoya esprime un desiderio specifico.

L'attore Mandy Patinkin, in un video realizzato con la moglie Kathryn Grody, ha condiviso alcuni segreti del dietro le quinte di La storia fantastica dicendo che, nonostante il padre fosse morto da tempo, continuava a parlargli, situazione che ha ispirato la sua performance nel ruolo di Iñigo Montoya: "Sono uscito da questo castello e camminavo intorno al labirinto. Continuavo a parlare a mio padre e ho detto 'Papà, sconfiggerò questo tizio'. Dal momento in cui ho letto lo script ho detto a Kath 'Reciterò questa parte' perché nella mia mente se fossi riuscito a battere questo tizio con sei dita sarebbe stato quasi come aver ucciso il cancro che mi aveva tolto mio padre e avrei avuto una chance di fargli visita". Mandy aveva perso il padre quando aveva 18 anni e i genitori di Kathryn sono morti entrambi quando aveva 25 anni, situazione che li ha portati a emozionarsi molto nel vedere il video di Amanda Webb.

Patinkin ha voluto offrire delle parole molto dolci alla giovane Amanda dichiarando che può sempre parlare con suo padre e sottolineando che è davvero dispiaciuto per la sua perdita e commosso per il fatto che il film abbia un significato così profondo per lei. Lui e la moglie hanno inoltre sottolineato che esiste il sito The Dinner Party dove i ventenni e trentenni che stanno affrontando un lutto possono trovare delle risorse utili e un sostegno per affrontare questo momento difficile.

Mandy ha inoltre chiesto ad Amanda di dirgli il nome di suo padre: "Una delle mie citazioni preferite è quella del libro scritto da Oscar Hammerstein dal musical Carousel e dice 'Fino a quando c'è una persona sulla Terra che ti ricorda, non è finita'. Ed è in parte il motivo per cui dico i nomi delle persone a cui tengo nelle mie preghiere e aggiungerò anche il nome di tuo padre".