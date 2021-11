La storia fantastica, Cary Elwes: "Un reboot? Non mi pare una grande idea"

Da un paio di anni circolano voci su un possibile reboot del cult La storia fantastica. L'idea non sembra piacere granché al protagonista maschile del film, Cary Elwes.

Una scena de La storia fantastica

Parlando con The Hollywood Reporter, Cary Elwes ha spiegato di essere ancora convinto che non sia una buona idea rivisitare La storia fantastica, osservando che se un film è popolare e amato è meglio lasciarlo stare.:

"Per gli studios, il costo della promozione e della pubblicità è diventato così proibitivo ora che vogliono ridurlo. Il loro punto di vista è che quando fanno un reboot o un remake, hanno un pubblico di destinazione quindi non devono spendere tanto in marketing. Capisco la motivazione. Ma io credo che se un film è popolare ed è fatto bene, e la gente lo adora, è decisamente meglio lasciarlo in pace. Se un film è entrato nel cuore del pubblico, allora, per me, non è una buona idea provare a rivisitarlo".

Già nel 20219 Cary Elwes era ben convinto delle sue posizioni visto che scriveva su Twitter: "C'è una carenza di film perfetti in questo mondo. Sarebbe un peccato danneggiare questo".

Idea condivisa dal collega Chris Sarandon che all'epoca dichiarò a Comicbook.com:

"Non capisco perché qualcuno dovrebbe aver bisogno di rifare La storia fantastica o Nightmare Before Christmas, perché sono così specifici. Sono così iconici in così tanti modi e hanno una tale impronta culturale, che non vedo come possa essere altro che una delusione per le persone che sono fan degli originali, rifarlo".