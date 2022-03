La storia fantastica: la reazione di Mandy Patinkin all'imitazione di Inigo Montoya su TikTok

Mandy Patinkin non ha risparmiato una reazione divertita e buffa all'imitazione di Inigo Montaya, personaggio di culto da lui interpretato ne La storia fantastica, pubblicata su TikTok.

Nel video Mandy Patinkin reagisce con espressioni buffe e perplesse all'imitazione del suo Inigo Montaya realizzata dall'account WritingWithJelly.

Nella clip originale di WritingWithJelly, il duo ha affermato di essere stato ispirato nell'imitazione dal filtro "Bigode Moustache". Nel suo TikTok, lo stesso Patinkin ha aggiunto il filtro, guardando TikTok di WritingWithJelly prima di annuire in segno di approvazione.

La storia fantastica, cult fantasy del 1987, vedeva Mandy Patinkin a fianco di Cary Elwes, Robin Wright, Andre the Giant e Wallace Sean. Il film è stato inserito nel National Film Registry dopo essere stato considerato un'opera di significato culturale, storico o estetico.

La storia fantastica: Mandy Patinkin spiega in un video perché il film è legato alla morte di suo padre

Al centro della trama troviamo la Principessa Bottondoro (Wright), innamorata dello stalliere Wesley (Elwes), costretto a partire per terre lontane. Dopo cinque lunghi anni, Bottondoro viene a sapere che Westley è stato trucidato dal crudele pirata Roberts e pertanto lei pensa che non potrà amare più nessun altro uomo. Di fronte alla prospettiva di sposare il malvagio principe Humperdinck (Chris Sarandon), la principessa viene rapita da tre fuorilegge, Vizzini (Sean), Fezek (Andre the Giant) e Inigo Montoya. A liberare la fanciulla giunge un misterioso uomo mascherato, il quale riesce a fermare sia Iñigo sia Fezzik ed infine ad avvelenare lo stesso Vizzini. I due giovani sono liberi: Bottondoro riconosce nel suo salvatore Westley, l'amato creduto morto, che sotto le sembianze del pirata Roberts è tornato a le. I due si uniscono al trio di fuorilegge per combattere Humperdinck e il conte Rugen (Christopher Guest), l'uomo che ha ucciso il padre di Inigo ed è l'obiettivo della vendetta di quest'ultimo.