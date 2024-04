La storia fantastica, Cary Elwes: 'Con questo film ho vinto alla lotteria'

Cary Elwes ha partecipato alla première della serie Paramount+ Knuckles, spin-off del franchise cinematografico Sonic, e intervistato da People ha ricordato il fantasy del 1987 La storia fantastica, nel quale interpreta il garzone Westley. L'attore riconosce di essere stato fortunato nel recitare nel film, che gli ha permesso di consolidare le sue capacità nel genere della commedia.

Black Christmas: Cary Elwes in una scena del film

"Rob Reiner mi ha aiutato. Una volta ottenuto quel ruolo davanti a me si è aperta una strada che mi ha permesso di ottenere il ruolo di Robin Hood con Mel Brooks" ha ricordato Elwes, riferendosi alla parodia cinematografica dell'iconico personaggio, Robin Hood - Un uomo in calzamaglia.

Il ruolo di Rob Reiner

Cary Elwes ha ricordato l'importanza del regista nella sua affermazione nella commedia:"È stato Rob a dire che avrei potuto fare commedia e anche il drammatico. Con questo film ho vinto alla lotteria". Secondo l'attore, La storia fantastica rimane ancora oggi uno dei titoli fondamentali della sua carriera:"Ho proiezioni sold out. Vado in tour con il film e ovunque vado esaurisco i biglietti. È pazzesco, davvero bello". Un successo che l'attore ha definito 'inconcepibile!', citando proprio una famosa battuta pronunciata in La storia fantastica.

La storia fantastica racconta la vicenda di una bella e giovane donna e del suo grande amore che deve combattere la malvagità presente nel regno di Florin per potersi ritrovare dopo un lungo periodo di lontananza. Nel cast del film anche Robin Wright, Fred Savage, Peter Falk, Mandy Patinkin, Chris Sarandon, Carol Kane e Billy Crystal.

Dopo essere apparso nella serie Stranger Things e in La fantastica signora Maisel, Cary Elwes ha recitato nella seconda parte di Rebel Moon di Zack Snyder e nel film The Ministry Of Ungentlemanly Warfare, diretto da Guy Ritchie e adattamento del romanzo di Damien Lewis, Churchill's Secret Warriors: The Explosive True Story of the Special Forces Desperadoes of WWII, al fianco dell'ex star DC Henry Cavill, nell'iconico ruolo di Winston Churchill.